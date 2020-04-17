Амурские власти: нарушают санитарные нормы не торговые сети, а посетители

С этой недели проверку торговых сетей и объектов на соблюдение санитарных норм начали сотрудники министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. О результатах первых дней мониторинга стало известно 17 апреляна заседании оперативного штаба в правительстве региона.

«Большинство крупных торговых объектов на сегодняшний день обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами как для своих сотрудников, так и для посетителей. В первый день осмотра замечание было сделано только одной крупной сети, после чего все нарушения были оперативно устранены. Кроме того, большинство объектов ведет звуковое оповещение граждан о необходимости неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а несколько торговых центров организуют замер температуры посетителей бесконтактным термометром», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова.

Вместе с тем специалисты отмечают, что несмотря на усилия торговых сетей, наибольшие проблемы несоблюдения санитарных правил связаны с безответственным отношением самих посетителей магазинов. Часть покупателей отказывается надевать средства индивидуальной защиты или просто игнорируют сотрудников охраны, пытаясь пройти в торговые залы без масок.

«Что касается недопущения посетителей в магазины без средств индивидуальной защиты, то в этом вопросе мы полностью на стороне торговых сетей. Ситуация сложная – мы живем в режиме повышенной готовности. Есть соответствующее постановление правительства Амурской области, которое запрещает работать предприятиям, если его руководство не выполняет все нормы санитарной безопасности. Штрафы для бизнеса за это предусмотрены не малые – до 300 тысяч рублей. Да, сейчас ситуация в области относительно стабильная. Но это может очень быстро измениться, ведь самосознательность наших граждан, к сожалению, оставляет желать лучшего. Поэтому все вводимые меры по контролю со стороны торговых сетей в первую очередь призваны дисциплинировать население и напомнить о важности всех ограничительных мер в это непростое время», – подчеркнул губернатор региона Василий Орлов.

Контроль за соблюдением торговыми сетями всех предписаний Роспотребнадзора в регионе продолжится на постоянной основе. Если в этот раз в качестве превентивной меры предприятиям вручались уведомления о необходимости соблюдения всех мер, то на следующей неделе за нарушения будут составляться соответствующие протоколы.