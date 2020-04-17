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17апреля
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сегодня, 19:32 8

Амурские власти: нарушают санитарные нормы не торговые сети, а посетители

С этой недели проверку торговых сетей и объектов на соблюдение санитарных норм начали сотрудники министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. О результатах первых дней мониторинга стало известно 17 апреляна заседании оперативного штаба в правительстве региона.

«Большинство крупных торговых объектов на сегодняшний день обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами как для своих сотрудников, так и для посетителей. В первый день осмотра замечание было сделано только одной крупной сети, после чего все нарушения были оперативно устранены. Кроме того, большинство объектов ведет звуковое оповещение граждан о необходимости неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а несколько торговых центров организуют замер температуры посетителей бесконтактным термометром», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова.

Вместе с тем специалисты отмечают, что несмотря на усилия торговых сетей, наибольшие проблемы несоблюдения санитарных правил связаны с безответственным отношением самих посетителей магазинов. Часть покупателей отказывается надевать средства индивидуальной защиты или просто игнорируют сотрудников охраны, пытаясь пройти в торговые залы без масок.

«Что касается недопущения посетителей в магазины без средств индивидуальной защиты, то в этом вопросе мы полностью на стороне торговых сетей. Ситуация сложная – мы живем в режиме повышенной готовности. Есть соответствующее постановление правительства Амурской области, которое запрещает работать предприятиям, если его руководство не выполняет все нормы санитарной безопасности. Штрафы для бизнеса за это предусмотрены не малые – до 300 тысяч рублей. Да, сейчас ситуация в области относительно стабильная. Но это может очень быстро измениться, ведь самосознательность наших граждан, к сожалению, оставляет желать лучшего. Поэтому все вводимые меры по контролю со стороны торговых сетей в первую очередь призваны дисциплинировать население и напомнить о важности всех ограничительных мер в это непростое время», – подчеркнул губернатор региона Василий Орлов.

Контроль за соблюдением торговыми сетями всех предписаний Роспотребнадзора в регионе продолжится на постоянной основе. Если в этот раз в качестве превентивной меры предприятиям вручались уведомления о необходимости соблюдения всех мер, то на следующей неделе за нарушения будут составляться соответствующие протоколы.

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    31 минута назад

    ну нету у меня маски-и купить негде

  • Изнуренков

    Изнуренков
    27 минут назад

    В ТЦ продаются маски! Не надо из себя беспомощного и обиженного жизнью строить!

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    25 минут назад

    Губернатор Василий. А у магазинов публичные офёрты повсюду. в которых про маски ни слова.

    Значит согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ магазин обязан заключить договор на указанных в предложении основаниях с любым, кто отзовется.

    Думаю ГК РФ всё же главенствующий по отношению к постановлению правительства АО?

    Сталкиваете потребителей и продавцов лбами в такое напряжённое время?

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    24 минуты назад

    Изнуренков

    В ТЦ продаются маски! Не надо из себя беспомощного и обиженного жизнью строить!



    Бабушке с пенсией это скажи. которая вынуждена маску по цене хлеба покупать, обиженный мозгами.

  • BS28RUS

    BS28RUS
    15 минут назад

    Маска стоит 21р. Сегодня купил. Не одеваешь маску - питайся подножным кормом. Можно ещё на помойке. А бабушек без масок никто не гоняет. Как правило не хотят одевать маски жлобы при деньгах, но без мозгов.

  • Жанна

    Жанна
    8 минут назад

    Сегодня в небольшом магазинчике маску купила за 30 руб. Давали ограниченное количество в одни руки. При мне один товарисч зашел без маски, на настоятельные просьбы продавца надеть маску не среагировал, в итоге ему продали желаемый товар. И в дополнение: в аптеке по пути масок не было.

  • Семечка

    Семечка
    3 минуты назад

    В Ням-няне маске раздают бесплатно

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 минуты назад

    Всякие "м...и" испытывают терпение! "Что вы пытаетесь-то доказать кому-то"? Или "влезем в "ЭТО ВСЕ" или может быть обойдется! Так надо размышлять, а не "ходить мне со своей маской или мне должны ее подарить?".

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