В Приамурье оздоровительные лагеря готовят к лету, но продажи путевок приостановлены до 1 июня

Перенос сроков проведения летней оздоровительной кампании в Амурской области будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявила министр образования и науки региона Светлана Яковлева.

«В настоящее время продажи путевок в загородные и пришкольные лагеря приостановлены до 1 июня. При этом подготовка к приему детей ведется, - сказала Светлана Яковлева. – Те жители, которые уже успели приобрести путевки, могут либо вернуть потраченные средства, либо выбрать другую более позднюю смену».

Ранее Амур.инфо сообщало, что летом 2020 года только в Благовещенске планировали открыть 20 пришкольных и 3 загородных лагеря. В пришкольных лагерях планировалось оздоровить 1 300 детей. В загородных оздоровительных лагерях должны были отдохнуть 2 400 ребят.

Однако, 27 марта федеральное правительство дало поручение субъектам ограничить продажу и бронирование мест в местах массового отдыха и проживания вплоть до 1 июня 2020 года.