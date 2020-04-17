Светофоры, тротуары, стоянки, ливневки: Благовещенск ждет масштабная ремонтная кампания

Масштабная ремонтная кампания в этом году ждет улично-дорожную сеть Благовещенска. За счет средств субсидий муниципального и регионального бюджетов в городе приведут в порядок тротуары, внутриквартальные проезды, пешеходные ограждения, автостоянки, а также заменят светофоры.

Работы пройдут в рамках программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска». Так, в областном центре отремонтируют внутриквартальные проезды по адресам: Кузнечная, 19 – Театральная, 30; Студенческая, 21 – Игнатьевское шоссе, 12/3; Кольцевая, 32, а также в районе Благовещенского детского дома по адресу: поселок Мясокомбинат, 4.

Кроме этого, запланирован ремонт тротуаров на следующих участках: улица Трудовая от Зеленой до Строителей; улица Ломоносова от 50-летия Октября до Богдана Хмельницкого Хмельницкого; улица Пушкина от Амурской до Зейской; улица 50-летия Октября от Северной до Ломоносова; улица 50-летия Октября от Вокзальной до Тенистой; улица Пионерская от Амурской до Горького.

Во время работ дорожники заменят бортовые камни, уложат фигурную тротуарную плитку, установят пешеходные ограждения. По улице Горького от Кузнечной до Калинина будут устроены «островки безопасности» на разделительной полосе.

В ряде районов города рабочие приведут в порядок парковки. Ремонты автомобильных стоянок проведут по адресам: улица Горького, 97, улица Воронкова, 10;а также в районе ДВОКУ по улице Ленина от Артиллерийской до Мухина. В этом же районе установят два новых остановочных павильона со скамейками.

Обновление дорожного покрытия пройдет по улице 50-летия Октября от Зейской до Ленина, по улице Перспективной от Трудовой до Шимановского и по улице Шимановского от Красноармейской до Октябрьской. Будет отремонтирована улица Нагорная от Нагорной, 10, до Мичурина, 19, и улица Заводская от Заводской, 9, до школы № 24, расположенной в селе Белогорье.

Ремонт ливневой канализации запланирован по улице Октябрьской от Политехнической до Театральной, по Студенческой от Воронкова до Институтской и по Калинина от Краснофлотской до Тенистой. В настоящее время аукционы на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети находятся в завершающей стадии. Работы подрядчикам необходимо будет завершить до 15 октября.

Также в Благовещенске модернизируют 21 светофор. Работы пройдут с мая по октябрь. Подрядчик по этому контракту уже определен. На обновление регулировщиков по программе «Развитие транспортной системы города Благовещенска» областной и городской бюджеты выделяют более 34 миллионов рублей. Светофоры заменят по улицам Калинина и Воронкова, которые отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и по улицам Горького и Амурская, сообщает пресс-служба мэрии.