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17апреля
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Амурчан продолжат возвращать из-за рубежа

Амурчан продолжат возвращать из-за рубежа
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. На нем заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева доложила о работе с амурчанами, находящимися за рубежом.

«7 апреля оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством заместителя председательства правительства РФ Татьяны Голиковой был утвержден алгоритм организации работы по вывозу граждан РФ из иностранных государств. Желающим вернуться в Россию необходимо подать сведения через Госуслуги. Портал также является главным источником получения информации о планируемых рейсах», – рассказала Екатерина Киреева.

Помимо этого граждане, которые планировали вернуться в Россию, но из-за отмены авиасообщения не смогли этого сделать, получают финансовую поддержку на время пребывания за границей вплоть до возвращения в РФ или возобновления регулярного авиасообщения. Соответствующее решение принято на уровне правительства Российской Федерации. В первую очередь выделяемые средства пойдут на оплату временного размещения за границей.

По оперативным данным министерства экономического развития и внешних связей области на 16 апреля, амурчане находятся на территории Таиланда, Индонезии, Китая, уточняется информация о нахождении амурчан на территории США.

В настоящее время более 10 человек изъявили желание попасть в список пассажиров на рейс Бангкок – Владивосток 18 апреля.

«По-прежнему приостановлено пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ. Это было сделано 4 апреля по инициативе китайской стороны. В настоящее время ведутся переговоры по линии правительства области и генерального консульства РФ в Харбине, однако дата открытия сообщения не определена», – цитирует Екатерину Кирееву пресс-служба правительства Амурской области.

С 27 марта полностью закрыты регулярные и чартерные международные авиасообщения, за исключением рейсов для возвращения россиян домой. По оперативным данным МИДа РФ, своего возвращения в Россию ожидают порядка 36 тысяч россиян. Сформирован график возвращения.

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#транспорт

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