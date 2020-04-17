Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:52 0

В Zoom открываются ночные клубы

В Zoom открываются ночные клубы
Фото: instagram.com/pot1onw0zard/

Карантин и самоизоляция оказались неспособны помешать людям развлекаться. Если в реальности сходить в клуб нельзя, то в Сети теперь устраивают вечерники. Одной из таких платформ стала Zoom.

Для ночных клубов наступила новая эра. Кризис на фоне коронавируса ударил по индустрии, а виртуальная реальность дала ей еще один шанс. Сфера просто воспользовалась технологиями, созданными для корпоративных конференций и игр.

Например, на Zооm-вечеринке под названием Club Quarantee постарались сохранить все привычные клубу атрибуты. Гостям продают билеты за 10 долларов, а за 80 предложат отдельную «комнату» с известными в Instagram диджеями и танцорами. Даже дресс-код якобы присутствует, сообщает «360».

На первую виртуальную вечеринку собрались около 300 человек, а организаторы сумели покрыть половину своих расходов. Вторая уже была безубыточна. Основная цель таких мероприятий, по словам основателя Club Quarantee, – создать пространство для промоутеров и клиентов. Они смогут обсудить свои дела, пока их будут развлекать.

«Люди жаждут социальных взаимодействий, и мы можем предложить важную часть клубного опыта: эмоциональную связь», – заметили в Club Quarantee.

На подобные вечеринки уже обратили внимание известные бренды. Через популярную платформу они смогут получить еще один доступ к молодежной аудитории.

По мнению блогеров, вечеринки – основа хорошего в человеческой жизни. Они несут веселье, любовь, дружбу, позволяют найти себя.

Из-за распространения коронавируса во многих странах действуют карантинные ограничения, в том числе не работают бары, рестораны и ночные клубы.

Просмотров всего: 121

#жизнь #коронавирус #юмор

распечатать


Коронавирус 3

Амурские власти: нарушают санитарные нормы не торговые сети, а посетители

сегодня, 19:32
Коронавирус

В Приамурье оздоровительные лагеря готовят к лету, но продажи путевок приостановлены до 1 июня
Общество 3

Налоговая предложила внести доходы россиян в единый реестр
Общество

В Зее закрыли «Белорусскую ярмарку»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь