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17апреля
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сегодня, 19:12 7

Налоговая предложила внести доходы россиян в единый реестр

Налоговая предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС России хочет внести доходы каждой семьи в специальный реестр. Сведение всех официальных данных о человеке в единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства, заявил замруководителя ФНС Виталий Колесников.

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков», – сказал Колесников на заседании комитета Госдумы, где рассматривался соответствующий проект закона.

Замглавы ФНС отметил, что «жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства».

«Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», – сказал Колесников.

Кроме того, он сообщил, что ко второму чтению законопроекта есть ряд изменений. «Они касаются защиты отдельных категорий лиц – судей, свидетелей и так далее. Эти действия могут осуществляться уже внутри реестра уполномоченными сотрудниками уполномоченных органов», – пояснил замглавы ФНС.

Он добавил, что «введено интересное понятие "идентификатора" – как некоего признака, указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе».

«Законопроект мне самому все больше и больше нравится в процессе работы», – сказал Колесников.

Он также информировал, что Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».

«В условиях коронавирусной инфекции очевидно, что нам такого закона не хватает», – сказал глава комитета Александр Хинштейн.

В соответствии с проектом закона в федеральный регистр о населении будут включаться базовые (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ и иных лицах, определенных проектом федерального закона, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Согласно положениям проекта, федеральный ресурс о населении формируется и ведется ФНС России, пишет «Интерфакс».

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#жизнь

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    и чипы нам под кожу вшейте

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    А расходы?

  • не люблю

    не люблю
    47 минут назад

    и в семейный бюджет залезть и к каждому в постель

  • OperKot

    OperKot
    19 минут назад

    Victrix

    А расходы?



    а расходы они по кредитным карточкам увидят.

    пыжатся из тени вывести граждан. вот будет ежемесячно на карту поступать 40 тысяч при зарплате в 14 - заблокируют карту и обяжут отчитаться, иначе конфискация и расстрел..

    Люди-это вторая нефть.

  • Врангель

    Врангель
    14 минут назад

    OperKot

    Victrix

    А расходы?



    а расходы они по кредитным карточкам увидят.

    пыжатся из тени вывести граждан. вот будет ежемесячно на карту поступать 40 тысяч при зарплате в 14 - заблокируют карту и обяжут отчитаться, иначе конфискация и расстрел..

    Люди-это вторая нефть.



    А сами как? Или не всех каст будет касаться?

  • ay

    ay
    11 минут назад

    OperKot
    Victrix

    А расходы?



    а расходы они по кредитным карточкам увидят.

    пыжатся из тени вывести граждан. вот будет ежемесячно на карту поступать 40 тысяч при зарплате в 14 - заблокируют карту и обяжут отчитаться, иначе конфискация и расстрел..

    Люди-это вторая нефть.


    Первая. Уже.

  • vertex

    vertex
    6 минут назад

    "Пусть ищут и сосут с корешей обнулятора,которые бабло страны по оффшорам распихали"

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