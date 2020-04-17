В Зее закрыли «Белорусскую ярмарку»

В Зее закрыли работу «Белорусской ярмарки». В работе торговых точек нашли нарушения противоэпидемических мер.

Торговые ряды развернули в Зее 15 апреля в микрорайоне Светлом около торгового центра «МРИЯ». Эта ярмарка уже работала в городе ранее, но торговля апреле, вызвала вопросы у жителей города. Так, в редакцию Амур.инфо обратилась жительница амурского города с вопросом о том, насколько законна деятельность «Белорусской ярмарки» в условиях опасности распространения коронавируса.

Администрация Зеи на своем сайте сообщила, что вечером 15 апреля вопрос о ярмарке обсудили на заседании оперативного штаба, а 16 апреля на месте уличной торговли состоялась проверка.

Согласно предоставленным документам и опросу, установлено: торговая компания зарегистрирована на территории РФ, работу осуществляет в соответствие с постановлением правительства Амурской области. Ярмарка расположилось на территории на основании договора с собственником земельного участка Александром Чёрным. Все работники ярмарки находились на территории Амурской области с 20 февраля и за ее пределы не выезжали.

За два месяца ярмарка побывала в Белогорске, Свободном, Екатеринославке и Райчихинске.

Городская администрация также выяснила, что рекомендованные санитарно-эпидемиологические требования безопасности на ярмарке соблюдались не в полной мере. В частности отсутствовали условия для регулярного мытья рук с мылом в течение рабочего дня, а также возможность проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, не соблюдалась «социальная» дистанция между покупателями.

По договору аренды торговля могла идти до 19 апреля, но, учитывая сложившуюся ситуацию связанную с угрозой эпидемии коронавируса в Амурской области глава Зеи Сергей Гибадуллин запретил ярмарке осуществлять свою деятельность в городе.

«Я поговорил с руководителем этой ярмарки, разговор был долгим, – рассказал Амур.инфо по телефону глава Зеи. – Обсуждали, как они нарушают карантинные меры, потому что при таких мероприятиях, сами понимаете, появление на территории кого-то – это лишний риск. Я позвонил руководителю ярмарки, объяснил ей ситуацию с карантином, попросил ее прислушаться, они ночью собрались и уехали.

Предприниматель Наталья Разуванова 17 апреля вернулась с товаром в Благовещенск. В областном центре хозяйка ярмарки арендует склад. В разговоре с журналистом Амур.инфо, она сообщила, что режим самоизоляции застал «Белорусскую ярмарку» в Райчихинске. Предприниматель остановила торговлю и две недели вместе с работниками провела в городе угольщиков.

«Когда начались послабления, после распоряжения губернатора, я позвонила в минпромторг, – объяснила Наталья Разуванова свое решение ехать в Зею. – Несколько раз звонила на горячую линию. Я просила объяснить, как мне действовать в этой ситуации. Мне сказали: вы имеете право торговать продуктами питания во всех городах, кроме Благовещенска, Белогорска и Свободного. Они меня убедили, что можно ехать работать. Мы приехали в Зею. Они нам скинули распоряжения губернатора, Путина. Так что мы приехали не как нахалы. Мы предварительно позвонили. Я все документы показала в администрации. Торговали мы один день. Мэр позвонил в 11 часов вечера и сказал, чтобы нас в 8 утра не было. Я не хотела неприятностей и уехала».

Сейчас организатор «Белорусской ярмарки» не знает, как действовать дальше. 29 марта Наталья Разуванова приняла свежий груз с продуктами из Минска. Если торговать ярмарке не разрешат, это обернется для нее миллионными убытками.

«Ситуация очень тяжелая, – рассказала предприниматель. – Мы поехали в Зею не просто так. В итоге отдали все деньги на перевозку. Сейчас приедем и будем жить на вокзале, у нас нет денег на существование. Возможно, будем писать в Белорусское посольство. Суммы сумасшедшие с продуктами. Куда это теперь деть? Это все испортится. Там на миллионы товара. Мы же не знали что такая ситуация будет с нами. Мы работаем три года в Амурской области. У меня вид на жительство тут есть, я плачу налоги, плачу страховые взносы, я работаю как все. Мы и благотворительностью занимаемся. Во всех городах и районах нас знают, о нас хорошее мнение. Кто-то просит из администрации помочь – мы всегда помогаем. Но нам ничего еще не объясняли. Не знаю, куда теперь мне обращаться».

Правительство Амурской области сообщило, что организаторы ярмарки признаков заболевания не имеют. Сейчас все сведения уточняют правоохранители.

«Любые ярмарки и подобные мероприятия предпринимателей сейчас под запретом – они могут стать источником распространения коронавирусной инфекции», – сказал глава региона Василий Орлов.

Губернатор напомнил, из-за пандемии коронавируса изменился режим работы многих учреждений и организаций. Даже традиционные пасхальные богослужения пройдут в режиме онлайн. Пасхальные службы в амурских храмах пройдут при закрытых дверях, а на телеканалах, на радио и в соцсетях будет вестись прямая трансляция.

«Я попрошу глав муниципалитетов провести соответствующую разъяснительную работу у себя в районах. От нашей с вами дисциплины, ответственности зависит, насколько тяжело область переживет пандемию», ­ сказал глава региона.