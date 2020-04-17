Светлана Яковлева: учителям рекомендовано снизить нагрузку на детей

Амурским педагогам будут даны методические рекомендации по снижению нагрузки, это будет контролироваться. Об этом заявила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева в ответ на массовый поток сообщений о большом количестве домашних заданий. Некоторые родители писали в комментариях, что им приходится после работы засиживаться за уроками до ночи.

С 6 апреля в Амурской области началось дистанционное обучение. С 13 апреля было принято решение разрешить очное обучение в некоторых образовательных учреждениях. Снятие запрета на посещение школ коснулось большинства территорий за исключением Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района.

«Обучить дистанционному формату успели не всех педагогов, поэтому важно заниматься самообразованием. Педагог может получить помощь в Амурском институте развития образования. Если учитель считает, что нужна помощь — окажем», — пояснила глава амурского минобра.

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, которая рассказала о том, что купила планшет ребенку для дистанционного обучения, а педагог сбрасывает задания на WhatsApp.

Светлана Яковлева пояснила, что стандартов для дистанционного обучения нет, но есть нормативные документы, они размещены на сайте минобра, на сайте Амурского института развития образования. Каждая школа может их применять самостоятельно, равно как и педагог — канал связи.

Как обучаться дистанционно, если в семье много детей или нет интернета или компьютера? На этот вопрос однозначного ответа не было.

«Мы знаем, что около 10 % детей не могут подключиться в силу разных обстоятельств. Рекомендуем педагогами другие варианты. Если в семье несколько детей, и у них уроки совпадают по времени, обращайтесь к педагогам и директорам школ, можно пересмотреть расписание», — посоветовала Светлана Яковлева.

По поводу загруженности глава министерства рекомендовала педагогам давать максимально возможные облегченные уроки.

«Рекомендуемая продолжительность урока — 20 минут, не более. Домашние задания также должны быть более щадящими. Некоторые родители спрашивают, можно ли убрать музыку, физкультуру, труды. В школы направлены рекомендации, чтобы они оставили самые главные, нужные составляющие в теме предмета, — ответила Светлана Яковлева. — Если считаете, что ребенок перегружен домашними заданиями, обращайтесь к директору школы».

Некоторые зрители эфира в шутку предложили доплачивать родителям за домашнее преподавание, но Светлана Яковлева напомнила об обязанности по Семейному кодексу.

Также глава министерства образования и науки посоветовала педагогам не ставить «двойки», убеждая ориентироваться только на положительные оценки.

«Оценивать только труд учащегося. Потому что есть особенности: дистант труден даже для взрослого человека. Я не поддерживаю, когда ставят “два” на дистанте. Но официально мы не можем запретить педагогу ставить “двойку”. Также, если ученик не подключился, не рекомендую сразу ставить “н”, ведь за невыходом может быть и болезнь», — посоветовала Светлана Яковлева.

Родители также побеспокоились, смогут ли школьники хорошо сдать экзамены, если они учатся на «дистанционке»?

«Смогут: потому что до этого они учились очно. Четвертая четверть содержит, по большей части, повторение. На сайте федерального института педагогических исследований и Амурского института развития образования ведутся онлайн-консультации, размещены тренировочные контрольно-измерительные материалы, которые можно прорешать, на следующей неделе будут размещены ответы. Все условия для подготовки есть. Коронавирус уйдет, а знания должны остаться», — заверила амурчан глава министерства.

Также Светлана Яковлева отметила, что прорабатывается вопрос о том, чтобы отправить младшеклассников на каникулы. Но есть мнение, что даже в ходе дистанционного обучения ребенок занят, а не предоставлен сам себе.