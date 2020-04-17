Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:53 1

«Опора России» рассказала амурчанам, как не платить за вывоз мусора в дни простоя их бизнеса

Амурское региональное отделение «Опоры России» напомнило бизнесменам Приамурья о том, что если их бизнес пока не функционирует, им необходимо известить об этом регионального оператора по обработке ТКО. Это нужно, чтобы не платить за вывоз отходов за дни простоя.

«В ходе борьбы с коронавирусом многие предприниматели, чья предпринимательская деятельность остановлена указом президента России и распоряжением губернатора Амурской области, забыли, что на свете по-прежнему существуют региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, неустанно вывозящие образованные предпринимательскими объектами отходы. Даже если отходов нет, эти трудяги будут опорожнять пустые контейнеры для накопления ТКО, полагая при этом, что оказывают вам реальные услуги, а если вы платите по нормативу — тем более», — обратились к бизнесменам в общественной организации.

Чтобы избежать лишних трат, предпринимателям рекомендуют направить регоператорам уведомление о приостановлении деятельности (образец размещен на сайте «Опоры России»).

Просмотров всего: 197

#бизнес #ЖКХ

распечатать


Коронавирус 22

Амурский губернатор бизнесу: если не можете контролировать, чтобы люди были в масках, не открывайтесь
Общество

Региональный оператор по сбору ТКО перешел на удаленное обслуживание амурчан
Коронавирус 5

Заявки на обещанные президентом 12 130 рублей будет принимать налоговая служба
Коронавирус 6

В Приамурье примут сразу несколько законов, снижающих налоги для предпринимателей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    да кто им теперь вообще платить будет)))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь