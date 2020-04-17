«Опора России» рассказала амурчанам, как не платить за вывоз мусора в дни простоя их бизнеса

Амурское региональное отделение «Опоры России» напомнило бизнесменам Приамурья о том, что если их бизнес пока не функционирует, им необходимо известить об этом регионального оператора по обработке ТКО. Это нужно, чтобы не платить за вывоз отходов за дни простоя.

«В ходе борьбы с коронавирусом многие предприниматели, чья предпринимательская деятельность остановлена указом президента России и распоряжением губернатора Амурской области, забыли, что на свете по-прежнему существуют региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, неустанно вывозящие образованные предпринимательскими объектами отходы. Даже если отходов нет, эти трудяги будут опорожнять пустые контейнеры для накопления ТКО, полагая при этом, что оказывают вам реальные услуги, а если вы платите по нормативу — тем более», — обратились к бизнесменам в общественной организации.

Чтобы избежать лишних трат, предпринимателям рекомендуют направить регоператорам уведомление о приостановлении деятельности (образец размещен на сайте «Опоры России»).