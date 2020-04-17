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17апреля
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сегодня, 18:34 0

СМИ: в Приамурье полицейский скрыл преступление в погоне за статистикой

СМИ: в Приамурье полицейский скрыл преступление в погоне за статистикой
Фото: pixabay.com

Амурские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника следственного подразделения Белогорского линейного отдела МВД России на транспорте, утверждает SM-news. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Как стало известно из достоверных источников, близких к правоохранительным органам, лейтенант полиции, проверяя сообщение о краже на РЖД и понимая, что найти виновника будет сложно, фальсифицировал доказательства о совершенной краже и с целью повышения показателей по службе вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», – пишет издание.

Отмечается, что преступление расследует Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

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#Белогорск #происшествия

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