В Приамурье из-за подозрения коронавируса еще у троих людей предложено ужесточить режим в трех городах

17 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала губернатору региона о ситуации с COVID-2019. С ее слов, появились трое амурчан, у которых подозревают коронавирус. В связи с этим она предложила ужесточить режим в некоторых муниципалитетах, в частности в Тынде, Зее и Благовещенске.

В регионе есть прирост заболевших коронавирусом. Как сообщалось ранее, выявлено два новых случая. Один из них эпидемиологически связан с тем, что ранее был выявлен в Благовещенске. Таким образом, по состоянию на 17 апреля в Амурской области лабораторно подтверждено 11 случаев новой коронавирусной инфекции, четверо выписаны с выздоровлением, 7 продолжают лечение.

В двух случаях заболевание протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне наличия сопутствующих соматических заболеваний. Под медицинским наблюдением находится 177 контактных человек. Результаты первого тестирования 148 контактных отрицательные, 29 – в работе.

В ночь на 17 апреля госпитализировано с подозрением на коронавирус три 3 человека в Тынде, Зее и Благовещенске. По ним определён круг контактных лиц, проводится работа по их помещению под медицинское наблюдение и лабораторному обследованию. В связи с этим главный государственный санитарный врач области предложила ужесточить режим в этих муниципалитетах.

Решением штаба министерству здравоохранения поручено скоординировать работу всех эпидемиологов области, её должен возглавить главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава.

«С учётом новых обстоятельств предлагаем направлять под медицинское наблюдение всех лиц, которые вернулись в область из других регионов страны и у которых обнаружена температура. Для этого развернуть обсерватор на базе больницы восстановительного лечения в Благовещенске», – сказала Ольга Курганова.

На штабе было отмечено, что главы сельских поселений должны знать, кто вернулся в населённый пункт из других регионов страны, и следить за тем, чтобы эти люди соблюдали самоизоляцию. Кроме того, необходимо усилить меры санитарной безопасности в торговых центрах, магазинах и прочих местах скопления людей.

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от правовой формы не должны допускать в помещение лиц без средств индивидуальной защиты органов дыхания. В случае отсутствия масок у посетителей нужно обеспечить возможность их приобретения. Граждане при посещении публичных мест, общественного транспорта в обязательном порядке должны использовать маски», – подчеркнула Ольга Курганова.

На сегодняшний день в изоляторах находится 6 человек, которые относятся к 1 кругу контактных, то есть в зоне особого риска. В Волково обсерватор закрыт.

По состоянию на 17 апреля обследовано 3 749 человек, в том числе на базе лаборатории Амурской инфекционной больницы 1 022 человека, сообщает областное правительство.