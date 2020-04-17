В Благовещенске внедорожник врезался в дерево (фото)

Фото: instagram.com/skaner28

17 апреля в Благовещенске произошло ДТП с участием внедорожника Toyota Land Cruiser. Машина врезалась в дерево на пересечении улиц Амурской и Шимановского. Информация об этом появилась в соцсетях, ее ИА «Амур.инфо» подтвердили в отделе ГИБДД по Благовещенску.

В ведомстве сказали, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 15:49: в районе дома № 136 по улице Амурской машина совершила наезд на дерево. Люди не пострадали – только транспорт. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28) 17 Апр 2020 в 12:14 PDT

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев