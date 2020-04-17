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сегодня, 16:42 7

В Благовещенске внедорожник врезался в дерево (фото)

В Благовещенске внедорожник врезался в дерево (фото)
Фото: instagram.com/skaner28

17 апреля в Благовещенске произошло ДТП с участием внедорожника Toyota Land Cruiser. Машина врезалась в дерево на пересечении улиц Амурской и Шимановского. Информация об этом появилась в соцсетях, ее ИА «Амур.инфо» подтвердили в отделе ГИБДД по Благовещенску.

В ведомстве сказали, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 15:49: в районе дома № 136 по улице Амурской машина совершила наезд на дерево. Люди не пострадали – только транспорт.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским.

Просмотров всего: 1331

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Российское дерево-это вам не японское железо...

  • Врангель

    Врангель
    2 часа назад

    Дело не в российском дереве, а в российских мозгах

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    может у него коронавирус??? ни одна статья сейчас не воспринимается без этого....

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    inoy

    может у него коронавирус???



    Надо срочно его проверить на коронавирус головного мозга!

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    inoy

    может у него коронавирус??? ни одна статья сейчас не воспринимается без этого....



    А может он про сирию думал в это время?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Самоизолировался.

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