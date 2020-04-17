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17апреля
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В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.

«Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — говорится в рекомендациях МЧС.

Специалисты также советуют не носить маску на улице. «Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — советуют в МЧС. Маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.

«Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — предупредили в МЧС, посоветовав не забывать чаще менять маски и после снятия тщательно мыть руки, сообщает ТАСС.

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#коронавирус #МЧС

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