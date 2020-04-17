В Хабаровском крае скончался третий пациент с диагнозом коронавирус

Количество летальных случаев от коронавируса увеличилось в Хабаровском крае. На сегодняшний день скончались трое человек с диагнозом COVID-19. За истекшие сутки умер один пациент 85 лет с диагнозом двусторонняя вирусная пневмония, вызванная COVID-19 и множественной хронической патологией.

«За весь период выздоровели десять человек, три пациента скончались», — сообщает краевой минздрав. По состоянию на 10:30 утра 17 апреля в Хабаровском крае зарегистрирован 91 случай заболевания COVID-19. На лечении в городах Хабаровске и Советская Гавань и селе Богородском находятся 78 человек с подтвержденных диагнозом коронавирусная инфекция, пишет DVHab.ru.

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Екатерина PL