Амурский губернатор бизнесу: если не можете контролировать, чтобы люди были в масках, не открывайтесь

Губернатор Амурской области Василий Орлов поставил жесткую задачу региональным бизнесменам, которым разрешили работать с 13 апреля. Они должны четко соблюдать требования Роспотребнадзора. Нарушителям глава региона пообещал персональную ответственность.

«Нам было гораздо проще не разрешать работать. Мы прогнозируем подъем заболевания в первой половине мая и готовим жесткие карантинные меры. При этом не хотим бизнес уничтожить полностью, даем поработать, чтобы были доходы, возможность платить зарплаты и так далее. Но бизнес несет персональную ответственность за то, как организован санэпидрежим в ваших помещениях: проводится ли дезинфекция, в масках люди или нет. Если не можете — не открывайтесь, — отметил в ходе видеоконференции 16 апреля губернатор. — Сегодня в Амурской области уровень изоляции очень низкий. Рассчитывать на сознательность граждан нельзя».

То, что малое количество заболевших — результат противоэпидемической работы, которая не видна, подчеркнул губернатор. В целях предупреждения распространения инфекции из 21 рейса, прилетающих из Москвы, осталось 4.

«Если кто-то не будет соблюдать правила, будем закрывать», — резюмировал Василий Орлов.

Также предпринимателям приготовили пакет поддержки стоимостью 1 млрд 50 миллионов рублей. Вся важная актуальная информация для предпринимательства в период коронавируса размещена на портале правительства. Открыт многоканальный телефон 8(4162) 51-11-11. К нему подключены службы: инспекция труда, служба занятости, Роспотребнадзор, Центробанк, центр «Мой бизнес», налоговая служба и другие. Оператор проконсультирует и по другим вопросам.

О сроках и порядке оказания господдержки более подробно – в видео.