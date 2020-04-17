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17апреля
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сегодня, 16:01 23

Амурский губернатор бизнесу: если не можете контролировать, чтобы люди были в масках, не открывайтесь

Амурский губернатор бизнесу: если не можете контролировать, чтобы люди были в масках, не открывайтесь

Губернатор Амурской области Василий Орлов поставил жесткую задачу региональным бизнесменам, которым разрешили работать с 13 апреля. Они должны четко соблюдать требования Роспотребнадзора. Нарушителям глава региона пообещал персональную ответственность.

«Нам было гораздо проще не разрешать работать. Мы прогнозируем подъем заболевания в первой половине мая и готовим жесткие карантинные меры. При этом не хотим бизнес уничтожить полностью, даем поработать, чтобы были доходы, возможность платить зарплаты и так далее. Но бизнес несет персональную ответственность за то, как организован санэпидрежим в ваших помещениях: проводится ли дезинфекция, в масках люди или нет. Если не можете — не открывайтесь, — отметил в ходе видеоконференции 16 апреля губернатор. — Сегодня в Амурской области уровень изоляции очень низкий. Рассчитывать на сознательность граждан нельзя».

То, что малое количество заболевших — результат противоэпидемической работы, которая не видна, подчеркнул губернатор. В целях предупреждения распространения инфекции из 21 рейса, прилетающих из Москвы, осталось 4.

«Если кто-то не будет соблюдать правила, будем закрывать», — резюмировал Василий Орлов.

Также предпринимателям приготовили пакет поддержки стоимостью 1 млрд 50 миллионов рублей. Вся важная актуальная информация для предпринимательства в период коронавируса размещена на портале правительства. Открыт многоканальный телефон 8(4162) 51-11-11. К нему подключены службы: инспекция труда, служба занятости, Роспотребнадзор, Центробанк, центр «Мой бизнес», налоговая служба и другие. Оператор проконсультирует и по другим вопросам.

О сроках и порядке оказания господдержки более подробно – в видео.

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    4 часа назад

    МЧС заявило что маски ни чем не помогают

  • СONSCIENCE

    СONSCIENCE
    4 часа назад

    МЧС заявило, что маску нельзя носить на улице. Только в помещении и где массовое скопление людей.

  • СONSCIENCE

    СONSCIENCE
    4 часа назад

    МЧС заявило, что маску нельзя носить на улице. Только в помещении и где массовое скопление людей.

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    3 часа назад

    Если хотите, чтобы люди в магазинах ходили в масках, то обеспечьте ими на входе БЕСПЛАТНО, а не пытайтесь их втюхать народу втридорога. А то придешь за булкой хлеба за 20 рублей, так еще и маску купи за 30. А не жирно ли Вам будет. И антисептики эти непонятные в непонятных бутылках - почему я должен лить на свои руки непонятный состав?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    3 часа назад

    На каком основании закрывать и не давать работать. Дайте ссылку на закон.

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Кросавчег!

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Криптоаналитик

    На каком основании закрывать и не давать работать. Дайте ссылку на закон.



    "Стоит обратить внимание, что параллельно развитию ситуации с коронавирусом COVID-19 в течение двух дней были приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом поправки в законы. Принятые изменения, в частности, изменения в ФЗ-68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» уточняют, что чрезвычайная ситуация — это также «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих» (раньше максимально подходящим понятием в ст. 1 этого закона было словосочетание «иные бедствия»). Кроме того, поправки дают полномочия правительству напрямую вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Также правительство наделяется правом, в случае чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, устанавливать ограничения (но не более чем на 90 дней) на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями. Таким образом, принятые изменения создали возможность для юридического обоснования некоторых ограничений, которые уже введены на территории страны.

    Пока общество пытается осознать происходящее и надеется на введение режима чрезвычайного положения, которое, по его мысли, узаконит принятые ограничения и даст какую-никакую компенсацию населению, государство работает над законодательством, создавая себе правовые возможности для обоснования вводимых мер. Мер, которые являются новшествами в юридической реальности страны, во всех ее регионах."

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    3 часа назад

    Alex-пешеходЕсли хотите, чтобы люди в магазинах ходили в масках, то обеспечьте ими на входе БЕСПЛАТНО, а не пытайтесь их втюхать народу втридорога. А то придешь за булкой хлеба за 20 рублей, так еще и маску купи за 30. А не жирно ли Вам будет. И антисептики эти непонятные в непонятных бутылках - почему я должен лить на свои руки непонятный состав?


    Самое главное когда масок не было в продаже всех пускали без масок,а как только маски появились в продаже!!!надо в маске...и самое главное эти маски у всех висят на подбородке...бизнес,однако

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    3 часа назад

    Noir

    Криптоаналитик

    На каком основании закрывать и не давать работать. Дайте ссылку на закон.



    "Стоит обратить внимание, что параллельно развитию ситуации с коронавирусом COVID-19 в течение двух дней были приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом поправки в законы. Принятые изменения, в частности, изменения в ФЗ-68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» уточняют, что чрезвычайная ситуация — это также «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих» (раньше максимально подходящим понятием в ст. 1 этого закона было словосочетание «иные бедствия»). Кроме того, поправки дают полномочия правительству напрямую вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Также правительство наделяется правом, в случае чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, устанавливать ограничения (но не более чем на 90 дней) на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями. Таким образом, принятые изменения создали возможность для юридического обоснования некоторых ограничений, которые уже введены на территории страны.

    Пока общество пытается осознать происходящее и надеется на введение режима чрезвычайного положения, которое, по его мысли, узаконит принятые ограничения и даст какую-никакую компенсацию населению, государство работает над законодательством, создавая себе правовые возможности для обоснования вводимых мер. Мер, которые являются новшествами в юридической реальности страны, во всех ее регионах."



    Так у нас не введено ЧС! Нельзя быть немножко беременным.

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    3 часа назад

    Alex-пешеход

    Если хотите, чтобы люди в магазинах ходили в масках, то обеспечьте ими на входе БЕСПЛАТНО, а не пытайтесь их втюхать народу втридорога. А то придешь за булкой хлеба за 20 рублей, так еще и маску купи за 30. А не жирно ли Вам будет. И антисептики эти непонятные в непонятных бутылках - почему я должен лить на свои руки непонятный состав?



    Не жирно, никто тебе ничего не должен

    Криптоаналитик

    На каком основании закрывать и не давать работать. Дайте ссылку на закон.



    На основании что ты и такие как ты элементано не могут не таскать свой зад где попало.

    Амурчанин28 Самое главное когда масок не было в продаже всех пускали без масок,а как только маски появились в продаже!!!надо в маске...и самое главное эти маски у всех висят на подбородке...бизнес,однако


    Ты позоришь человечество. Именно потому что их не было пускали без масок. Где бы ты их родил? Скажи спасибо паникёрам, которые скупили все маски, до которых могли добраться, а сейчас они у них гниют на тоннах гречки.

  • shurany17

    shurany17
    3 часа назад

    Маска работает только «на выход» или на ну очень короткий промежуток времени. Если Вам на маску попадет зараженная слюна с вирусом – почти 100% Вы его вдохнете. Маски нужны только врачам с интенсивной их сменой и зараженным, чтобы вирус не выплевывался из зараженных губ. Дез.растворы – это вообще кранты! Если бы в мед институте на «микре», «инфекции», «эпидеме» или даже «кожвене» студент бы ляпнул про обязательное ношение перчаток и обработке рук спиртом во времена легочной инфекции – он пошел бы на пересдачу.Вирус попадает в организм при контакте со слизистой, а не кожей! У кожи очень мощный защитный барьер, она для того и нужна. И спиртом Вы его убиваете. Иными словами, грязными руками не надо лезть в рот и ковырять в носу. А, перед тем как это делать, руки надо мыть. Но это же с малолетства известно! При контакте грязных рук со слизистыми переносится огромное количество болезней – многие, по-настоящему, смертельные. И коронавирус чуть ли не самая безобидная из них. А нося перчатки, маски и моя руки спиртом, Вы лишь убиваете нормальную микрофлору кожи и ее саму, открывая уже на коже новые ворота для других заболеваний.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    3 часа назад

    Россиянский чай



    Криптоаналитик

    На каком основании закрывать и не давать работать. Дайте ссылку на закон.



    На основании что ты и такие как ты элементано не могут не таскать свой зад где попало.





    Упырь свежевылупившийся, залупись обратно. Клоун.

  • Бенифициар Бонифаций

    Бенифициар Бонифаций
    3 часа назад

    Слизистую глаза все забыли.

    Кроме орально-дыхательных.

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    3 часа назад

    shurany17

    Маска работает только «на выход» или на ну очень короткий промежуток времени. Если Вам на маску попадет зараженная слюна с вирусом – почти 100% Вы его вдохнете. Маски нужны только врачам с интенсивной их сменой и зараженным, чтобы вирус не выплевывался из зараженных губ. Дез.растворы – это вообще кранты! Если бы в мед институте на «микре», «инфекции», «эпидеме» или даже «кожвене» студент бы ляпнул про обязательное ношение перчаток и обработке рук спиртом во времена легочной инфекции – он пошел бы на пересдачу.Вирус попадает в организм при контакте со слизистой, а не кожей! У кожи очень мощный защитный барьер, она для того и нужна. И спиртом Вы его убиваете. Иными словами, грязными руками не надо лезть в рот и ковырять в носу. А, перед тем как это делать, руки надо мыть. Но это же с малолетства известно! При контакте грязных рук со слизистыми переносится огромное количество болезней – многие, по-настоящему, смертельные. И коронавирус чуть ли не самая безобидная из них. А нося перчатки, маски и моя руки спиртом, Вы лишь убиваете нормальную микрофлору кожи и ее саму, открывая уже на коже новые ворота для других заболеваний.



    Ну так если нашему народу сказать, что маски должны носить только больные, никто их не наденет. А так, вероятность того, что бессимптомный носитель инфекции снизит свои заразные выбросы, повышается.

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    2 часа назад

    Криптоаналитик

    Россиянский чай

    Криптоаналитик

    На каком основании закрывать и не давать работать. Дайте ссылку на закон.



    На основании что ты и такие как ты элементано не могут не таскать свой зад где попало.



    Упырь свежевылупившийся, залупись обратно. Клоун.



    Неуважаемый червяк, я тебя пока что не оскорблял.

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    хлеб кстати только что по 30 купил

  • Егор Ч

    Егор Ч
    1 час назад

    На каком основании требовать от посетителя одеть маску? В постановлении Орлова говорится о том, что работники должны быть в масках. Василий Вы уважаемый сами не знаете постановления которые подписываете.

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Лучше бы спел че нибудь типа как Высоцкий про холеру.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    shurany17

    Маска работает только «на выход» или на ну очень короткий промежуток времени. Если Вам на маску попадет зараженная слюна с вирусом – почти 100% Вы его вдохнете.



    Ну если все в масках, то и плюнуть некому, вроде как...

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    губер чего-то попутал читая вовкин указ,все эти требования к персоналу там, а не к посетителям

  • Геральт

    Геральт
    15 минут назад

    В кэшках отказывают рассчитывать посетителей без масок. Кто объяснит, что за дерьмо происходит?

  • vertex

    vertex
    4 минуты назад

    Геральт

    В кэшках отказывают рассчитывать посетителей без масок. Кто объяснит, что за дерьмо происходит?



    "Да и хрен с этими кэшками, в других дешевле, пусть сосут лапу без денег"

  • Врангель

    Врангель
    29 секунд назад

    Геральт

    В кэшках отказывают рассчитывать посетителей без масок. Кто объяснит, что за дерьмо происходит?



    Так купите маску на кассе и рассчитывайся, этож бизнесс, ничего личного. В мегафон вообще без масок не пускают ну и пусть-давно хотел на йоту перейти.

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