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17апреля
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сегодня, 16:03 4

В амурском Пенсионном фонде рассказали, как подавать заявление на выплату 5 тысяч

В амурском Пенсионном фонде рассказали, как подавать заявление на выплату 5 тысяч
Фото: pixabay.com

Отделение Пенсионного фонда России по Амурской области провело в Инстаграме прямой эфир. Управляющий региональным отделением Елена Гончарова рассказала, как следует подавать заявление на выплату 5 тысяч рублей тем семьям, в которых есть дети, возраст которых не превышает 3 лет.

В соответствии с указом президента РФ от 7 апреля, российским семьям, имеющим право на материнский капитал (и имевшим такое право), с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Подать заявление на получение выплаты можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР в разделе «Материнский (семейный) капитал» и на портале Госуслуг. Также можно обратиться лично в клиентскую службу ПФР. Срок подачи заявления – до 1 октября 2020 года.

Деньги будут поступать в течение трех месяцев – с апреля по июнь 2020 года. Если же гражданин направит обращение позже, с 1 июля по 1 октября 2020 года, то выплату перечислят одним платежом.

Елена Гончарова отметила, что заявление должно быть заполнено корректно. Использовать следует только кириллицу, правильно указывая реквизиты счета. Подавать его следует сразу на всех имеющихся детей в возрасте до 3 лет, используя один канал связи, не дублируя. Это нужно, чтобы не затягивался процесс предоставления выплаты.

Специалист заострила внимание на том, что выплата происходит не из средств материнского капитала, а из федеральных, дополнительно. Доход семьи при этом не учитывается – он может быть любым. Однако важно, чтобы семья проживала на территории России. Подавать заявление по месту прописки не обязательно.

«Все заявления, поданные в апреле, будут у нас оплачены в ближайшее время. Финансирование у нас поступило, денежных средств хватит на всех», – отметила Елена Гончарова.

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#дети

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Комментарии
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  • мираж

    мираж
    4 часа назад

    Вопрос. На первенцев, рождённым в 2019 году материнский капитал не положен, значит и доп.выплат не положено в 5т.? раз их привязывают к маткапиталу

  • Отделение ПФР по Амурской области

    Отделение ПФР по Амурской области
    3 часа назад

    мираж

    Вопрос. На первенцев, рождённым в 2019 году материнский капитал не положен, значит и доп.выплат не положено в 5т.? раз их привязывают к маткапиталу



    Здравствуйте. Право на материнский капитал возникает только если первый ребенок рожден с 1 января 2020 года. В данном случае такого права у семьи нет, следовательно права на выплату также нет

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Отделение ПФР по Амурской области






    А по детям с трех до семи лет есть информация?

  • Амаранка

    Амаранка
    44 минуты назад

    А дети старше трех лет уже в состоянии зарабатывать сами, чего уж там...

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