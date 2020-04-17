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17апреля
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сегодня, 15:43 0

«Повторяет судьбу Началовой»: У Алены Шишковой подозревают подагру

«Повторяет судьбу Началовой»: У Алены Шишковой подозревают подагру
Фото: instagram.com/missalena.92/?hl=ru

Еще недавно публика обсуждала нездоровую худобу экс-возлюбленной Тимати. Теперь же внимание поклонников сфокусировано на руках хрупкой блондинки. Многие считают, что Алена Шишкова страдает подагрой, которая в свое время была диагностирована у Юлии Началовой.

Пользователи Сети заметили, что Алена ретуширует кисти на публикуемых снимках и ходит везде, даже дома, в перчатках. Модель не комментирует эти странности, что порождает множество слухов и домыслов, пишет StarHit.

«А вдруг у нее подагра, как у Началовой? Присмотритесь, такие же шишки на косточках, постоянно прячет руки», «Блин, я переживаю, она мне нравится. Красивая девка, но что сделала с собой? Сначала эта анорексия, теперь руки...», «Стопудово повторяет судьбу Началовой. Та тоже худела. Куда смотрит Симона? Надо срочно девку лечить. Я уж молчу про Тимати», «Может, она булимик? Рвоту вызывает после еды, вот и ранки на рука остаются», – предполагают подписчики.

К слову, сама Алена признает лишь то, что выглядит слишком худой. Недавно она даже обратилась в клинику, чтобы набрать вес. Однако пока это не дает должного результата.

«Дорогие мои подписчики, заканчивайте меня троллить! Я ем и ем много. Если так вышло, что я не могу поправиться, то это нужно ссылать на метаболизм, а не на анорексию», – заявляла блондинка.

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#шоу-бизнес

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