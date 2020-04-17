Ситуация с коронавирусом ухудшила положение благовещенского приюта для животных

Режим самоизоляции сказался на работе приюта для животных в Благовещенске. «Остров спасения» разместил в своем Инстаграме объявление о тяжелой ситуации с кормами и медикаментами.

Приют нуждается в любых кормах для собак. Также в «Острове спасения» просят приносить ветошь (постельное белье, полотенца), одноразовые перчатки, бинты, вакцины (Мультикан – 4, Мультикан – 8).

Работник приюта Евгений рассказал журналисту Амур.инфо по телефону, что после введения режима самоизоляции в приют стали реже приходить жертвователи. У многих горожан, которые раньше помогали животным, сейчас тоже начались финансовые трудности.

Сейчас в приюте находятся более 200 собак и кошек. Их кормят как сухими смесями, так и варят размол с мясной обрезью. Однако того, что получается приобрести на средства жертвователей не хватает.

Карта Сбербанка для перечислений пожертвований 4276 0300 1019 4005. Голодный телефон: 8-914-585-06-45. Желающие оказать помощь могут связаться с приютом по номеру: 56-12-72.

Одними из тех, кто откликнулся на сигнал SOS, стал волонтерский центр «Единой России». Активисты привезли 40 килограммов сухого корма для собак и 13 килограммов корма для кошек, противовирусные вакцины и одноразовые перчатки, сообщает сайт партийного отделения.

Во время посещения приюта для безнадзорных животных волонтеры отметили, что все животные чистые, за ними организован постоянный уход и осмотр. Порядок и чистота поддерживаются и в медицинской комнате, а также в помещении для животных, наводящихся на карантине.

«Уже несколько лет наши волонтеры и активисты оказывают помощь приюту, проводят благотворительные акции и мероприятия помощи бездомным животным, – сказал руководитель "Молодой Гвардии" в Приамурье Алексей Безруков. – Сейчас это как никогда актуально. Достаточно большое количество людей находится дома, что сказывается на нехватке гуманитарной помощи. Даже в такое непростое время нужно стараться помогать животным, чем и планируем заниматься дальше».

Также в «Острове спасения» рады видеть будущих хозяев для питомцев. Все животные регулярно прививаются. Четвероногих друзей готовы отдать в хорошие руки по адресу улица Островского, 155. Время работы: с 9:00 до 17:00.