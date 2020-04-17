Глава минобрнауки Приамурья рассказала о сроках сдачи экзаменов и начале работы приемных комиссий

Глава министерства образования и науки Амурской области Светлана Яковлева рассказала, что сдача ЕГЭ в школах региона начнется позже — с 8 июня, в 9-х классах ОГЭ — с 9 июня. Когда будут экзаменовать своих студентов вузы и колледжи — это решение будет принято до 30 апреля.

Девятиклассники в 2020 году не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене, будут только два предмета — русский и математика. Если прежде экзамены начинались 25-27 мая, в этом году их перенесли на более позднее время.

В вузах и колледжах обучение ведется в дистанционном виде, до 30 апреля они примут решение о сроках проведения экзаменов. Они зависят от эпидобстановки, сообщила министр.

От этого будут зависеть и сроки начала работы приемных комиссий, и учебный год может начаться не с 1 сентября.

«Оплата за общежитие в колледжах на период нахождения на дистанционном обучении взиматься не будет, вузы решают этот вопрос сами», — пояснила в прямом эфире Светлана Яковлева.