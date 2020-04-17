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17апреля
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сегодня, 14:39 7

В Амурской области выявили еще двух заболевших коронавирусом

В Амурской области выявили еще двух заболевших коронавирусом
Фото: www.prizyv.ru

17 апреля в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие эпидемиологически связаны с тремя больными COVID-2019, выявленными накануне, 16 апреля, сообщили в амурском Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение и их лабораторному обследованию.

Таким образом, по состоянию на 17 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 11 случаев COVID-2019, 4 из которых завершились выздоровлением, 7 – продолжают получать необходимое лечение.

Мероприятия по предупреждению распространения коронавируса и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. На сегодня проведено 5 625 исследований на COVID-2019, на изоляции по месту жительства находится 187 человек.

«Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область. В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства,они не могут посещать работу, учёбу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-2019 заболевшего. Возбудитель COVID-2019 обладает достаточно высокой контагиозностью и при тесном и продолжительном контакте с источником риски инфицирования окружающих очень высоки», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Также специалисты рассказали, что у двух заболевших амурчан новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    30 минут назад

    принимайте самолёты из Москвы дальше

  • kev

    kev
    24 минуты назад

    ага. и отпускаем всех прилетевших на самоизоляцию. Надеясь на их сознательность и на авось пока они едут из аэропорта в такси, пока они заходят в магазин за продуктами

  • paravis

    paravis
    12 минут назад

    Демидычпринимайте самолёты из Москвы дальше


    ГПЗ (бабло) важнее жизни амурчан. Орлов.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    11 минут назад

    Мда, процесс идёт.

    Выздоравливайте

  • Ольга1972

    Ольга1972
    11 минут назад

    Из предыдущей статьи: ещё 8 результатов направили в Новосибирск для подтверждения

  • батарейка

    батарейка
    8 минут назад

    Ну вот и мы дождались, а то были в конце всей планеты...

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    8 минут назад

    А прокладка Путина с птичей фамилией сказал, что аэропорт закрывать не будут, потому что рабочие прилетают! Понавезли заразы! Нефть и газ качать Едросне важнее, чем здоровье населения!

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