В Амурской области выявили еще двух заболевших коронавирусом
17 апреля в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие эпидемиологически связаны с тремя больными COVID-2019, выявленными накануне, 16 апреля, сообщили в амурском Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что сейчас проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение и их лабораторному обследованию.
Таким образом, по состоянию на 17 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 11 случаев COVID-2019, 4 из которых завершились выздоровлением, 7 – продолжают получать необходимое лечение.
Мероприятия по предупреждению распространения коронавируса и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. На сегодня проведено 5 625 исследований на COVID-2019, на изоляции по месту жительства находится 187 человек.
«Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область. В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства,они не могут посещать работу, учёбу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-2019 заболевшего. Возбудитель COVID-2019 обладает достаточно высокой контагиозностью и при тесном и продолжительном контакте с источником риски инфицирования окружающих очень высоки», – сообщили в Роспотребнадзоре.
Также специалисты рассказали, что у двух заболевших амурчан новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.
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