Губернатор Приамурья: главное сейчас – соблюдать эпидрежим и не распространять фейки

В Амурской области усилят контроль за самоизолированными гражданами и соблюдением дополнительных ограничений, введенных для работающих организаций. Привлечение к административной ответственности по фактам нарушения правил, действующих в рамках режима повышенной готовности, стало главной темой координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона, прошедшего под руководством губернатора Василия Орлова.

«У нас сейчас 132 гражданина, вернувшихся из-за рубежа, находятся в режиме изоляции по предписаниям Роспотребнадзора, но это лишь малая часть. Еще больше граждан находятся в режиме самоизоляции (граждане, вернувшиеся из других регионов). Срок самоизоляции – две недели. Самоизоляция рекомендована гражданам в возрасте старше 65 лет, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Некоторые из них не понимают, что нарушение этих ограничительных мер усиливает риски массовых заражений. Амурчане должны знать, что за соблюдением режима ведется контроль и предусмотрена административная ответственность», – сказал Василий Орлов.

«Согласно принятым документам, с 12 апреля правительством РФ определен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил поведения в рамках режима повышенной готовности. В перечень вошли должностные лица органов внутренних дел, Росгвардии, руководители аварийно-спасательных служб, руководители подразделений противопожарных служб области, органов местного самоуправления уполномоченных на решение задач защиты населения и территории от ЧС», – рассказала министр юстиции области Елена Акименко.

Для координации действий правоохранительных органов по вопросам контроля глава области предложил всем структурам провести инструктаж сотрудников о порядке их действий при выявлении нарушений режима.

Глава области также отметил, что нарушение санитарно-эпидиомилогического режима и фейки – главные направления, которые сейчас актуальны.

«Мы сталкиваемся, и будем сталкиваться с недостоверной информацией, которую распространяют граждане. Задача не в том, чтобы непременно наказать, нужно добиться того, чтобы люди перестали распространять ложные сведения», – сказал Василий Орлов.

По информации министерства экономического развития и внешнеэкономических связей области, мобильные группы начали работу по контролю за соблюдением предпринимателями всех санитарно-эпидемиологических норм. В частности все предприятия и организации, открывшиеся с понедельника, 13 апреля, должны обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей. Вести контроль температуры работников, проводить влажную уборку помещений – через каждые 2 часа. Кроме этого, необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр между всеми людьми и проводить информирование работников о соблюдении правил личной гигиены в течение рабочего дня.