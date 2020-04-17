В Красноярске подросток отложил дату теракта в школе из-за коронавируса

По утверждению силовиков, юноша готовился к бойне четыре месяца, но не смог совершить задуманное, поскольку школы перешли на дистанционный формат обучения. Из-за этого он решил утроить теракт 19-20 апреля, на православную Пасху.

Подростка подозревают в преступлениях по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

16 апреля стало известно, что в Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу задержали подростка. Преступление готовил школьник 2006 года рождения, о его мотивах пока неизвестно. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, у школьника нашли личные дневники, в которых он писал о подготовке нападения на учебное заведение.