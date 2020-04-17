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17апреля
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сегодня, 13:56 0

В Красноярске подросток отложил дату теракта в школе из-за коронавируса

В Красноярске подросток отложил дату теракта в школе из-за коронавируса
Фото: Alexas_Fotos с сайта Pixabay

14-летний школьник, готовивший нападение на школу в Красноярске, перенес теракт на более поздний срок. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого управления ФСБ, передает ТАСС.

По утверждению силовиков, юноша готовился к бойне четыре месяца, но не смог совершить задуманное, поскольку школы перешли на дистанционный формат обучения. Из-за этого он решил утроить теракт 19-20 апреля, на православную Пасху.

Подростка подозревают в преступлениях по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

16 апреля стало известно, что в Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу задержали подростка. Преступление готовил школьник 2006 года рождения, о его мотивах пока неизвестно. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, у школьника нашли личные дневники, в которых он писал о подготовке нападения на учебное заведение.

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#дети #криминал #школа

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