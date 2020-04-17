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17апреля
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сегодня, 13:55 12

Поправки в Конституцию обяжут правительство поддержать волонтеров

Поправки в Конституцию обяжут правительство поддержать волонтеров
Фото: rapsinews.ru/

Статья 114 новой редакции Конституции РФ гласит: «Правительство РФ: …осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности». Фактически президент доверяет НКО осуществлять соцпроекты на президентские гранты, помогать людям, продвигать правильные здоровые идеи.

За последние несколько лет волонтеры стали авангардом российского общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и поддержки. Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам и детям, сажают новые леса и очищают водоемы. И поддержка правительства сейчас им просто необходима.

«Все больше функций социально-ориентированным НКО передают и региональные власти. Уже сегодня НКО участвуют в выработке государственной политики, и, безусловно, эффективно работает грантовая поддержка государства. Но если роль НКО в формировании общественных институтов и социальной политики будет закреплена в Конституции, тогда это станет основой для более активного взаимодействия и диалога с государственными и муниципальными органами», – подчеркнула председатель Благовещенской городской Думы Елена Евглевская.

Новая редакция основного закона страны дает более широкие возможности НКО участвовать в выработке государственной политики.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать по ссылке: http://duma.gov.ru/news/48045/.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    спам обнулянс

  • Vlad73

    Vlad73
    1 час назад

    Почему нельзя по пунктам голосовать, а то запихали все изменения в одно решение, я например за волонтеров, но против обнуления, но так не возможно голосовать.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    57 минут назад

    Да они там что совсем все на наркоте сидят??

    Водонтеров уже в конституцию впихивают, все что можно сделать было на законодательном уровне, они почему то в конституцию пихают. Чем госдума тогда занимается?

    Разогнать тогда всех выборных депутатов и закрепить все в конституции, больше толку будет.

    Пусть лучше внесут в конституцию, что кто доработал до пенсионного возраста сразу и незамедлительно покидали свои посты и кресла. Мололеди то же надо двигаться и молодеж должна определять векторы своего завтрашнего дня, а не эти пристарелые личности законы придумывать.

  • Демидыч

    Демидыч
    55 минут назад

    ещё одна говорящая голова

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    55 минут назад

    Правительство во главе с ВВП уже можно судить за нарушение пока еще действующей конституции, а приняв новую им ничего не придьявить.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    54 минуты назад

    Правительство во главе с ВВП уже можно судить за нарушение пока еще действующей конституции, а приняв новую им ничего не предьявить.

  • Мира

    Мира
    50 минут назад

    Патриот, +++++

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    49 минут назад

    Давно уже все поняли, ради чего (кого) весь этот цирк устроили. Амур.инфо, хватит раздражать читателей, они тут не идиоты.

  • ay

    ay
    43 минуты назад

    Vlad73

    Почему нельзя по пунктам голосовать, а то запихали все изменения в одно решение, я например за волонтеров, но против обнуления, но так не возможно голосовать.



    Нельзя по пунктам. Потому что:

    А) Считать каждый пункт устанут.

    Б) За обнуление будет меньше голосов.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    37 минут назад

    Едросня пытается как может удержаться у власти

  • ВиталийН

    ВиталийН
    15 минут назад

    Волонтёры - это аналог чего? Это похоже на постдоков на западе. Временные позиции, на которых ты можешь проявлять себя, развивать какой-то проект, получать медальки, НЕ входя в противоречие с постоянными позициями. Здесь частица "не" - ключевая. Волонтёрство - это, порой, способ двигаться вперёд, не наступая другим на пятки.

  • anschutka

    anschutka
    6 минут назад

    А то нынешняя Конституция это прямо запрещает, ну. ЪУЪЙ

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