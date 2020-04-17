Поправки в Конституцию обяжут правительство поддержать волонтеров

Статья 114 новой редакции Конституции РФ гласит: «Правительство РФ: …осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности». Фактически президент доверяет НКО осуществлять соцпроекты на президентские гранты, помогать людям, продвигать правильные здоровые идеи.

За последние несколько лет волонтеры стали авангардом российского общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и поддержки. Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам и детям, сажают новые леса и очищают водоемы. И поддержка правительства сейчас им просто необходима.

«Все больше функций социально-ориентированным НКО передают и региональные власти. Уже сегодня НКО участвуют в выработке государственной политики, и, безусловно, эффективно работает грантовая поддержка государства. Но если роль НКО в формировании общественных институтов и социальной политики будет закреплена в Конституции, тогда это станет основой для более активного взаимодействия и диалога с государственными и муниципальными органами», – подчеркнула председатель Благовещенской городской Думы Елена Евглевская.

Новая редакция основного закона страны дает более широкие возможности НКО участвовать в выработке государственной политики.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать по ссылке: http://duma.gov.ru/news/48045/.