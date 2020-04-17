Воспитателей благовещенских детсадов во время самоизоляции привлекли к уборке учреждений

В редакцию Амур.инфо обратилась воспитатель благовещенской прогимназии с информацией о том, что работников дошкольного образовательного учреждения заставляют выходить на работу, даже если группа не принимает детей. Жительница областного центра предположила, что права сотрудников нарушают, заставляя выходить на работу в период самоизоляции.

Имя и фамилию воспитатель попросила не называть, она опасается, что за излишнюю любознательность ее уволят с работы. Нарушением с точки зрения работника прогимназии, можно считать то, что к работе в садике привлекают тех, кто не обучает детей в дежурных группах и не занимается непосредственно жизнеобеспечением дошкольного учреждения.

«Сотрудников, которые сидят дома в данный момент вызывают на работу, – рассказала воспитатель журналисту Амур.инфо по телефону. – Нас начали с понедельника привлекать. В группе в вотсап сообщили, что мы участвуем в акции «чистый город». Она (заведующая) составила график и на протяжении недели все ходят. Мы убирались на территории садика и немножко за территорией. Нам говорят: убирайте, ремонтируйте. Денег на это не выделяется. Просят с родителями поговорить по этому поводу. А родители сами с детьми сидят дома, и они возмущаются, почему их детей не пускают в наш детский сад, но туда ходят другие дети. Родители явно скидываться не будут. При этом все сотрудники с детьми, должны их (своих детей) отправить в дежурные группы. А эти группы сейчас и дети врачей посещают, которые находятся в зоне риска».

Заведующая прогимназии подтвердила, что сотрудники детских садов вышли на работу, но комментировать ситуацию отказалась.

В администрации Благовещенска на запрос Амур.инфо ответили, что образовательная деятельность в детских садах была приостановлена в период с 6 по 30 апреля в соответствии с приказом управления образования от 03.04.2020 № 216 «Об организации образовательной деятельности в образовательных организациях города Благовещенска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

«Все сотрудники были переведены в удаленный режим работы, – говорится в ответе мэрии. – Вместе с тем, с 13 апреля в Благовещенске возобновили работу многие предприятия и организации в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Амурской области. В этой связи дежурные группы открыты на базе всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений города. Сегодня функционируют 60 групп, которые посещают 623 ребенка. Для того, чтобы принять всех детей во вновь открытые дежурные группы, силами сотрудников детских садов была организована уборка прилегающей территории и помещений детского сада. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство сотрудников в зданиях и помещениях по отдельным графикам каждого учреждения».

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске с 14 апреля дежурные группы открылись во всех детских садах города. Детей в дошкольных учреждениях принимают у тех родителей, которые вышли на работу после периода самоизоляции.