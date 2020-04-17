Начался ремонт помещений амурского краеведческого музея

Амурский областной краеведческий музей в Благовещенске преображается. Внутри исторического здания начался ремонт.

Ремонт охватит несколько помещений. Одни из главных работ – обновление лестничного марша и экспозиционного зала № 11.

Здесь приведут в порядок лестницу и освежат штукатуркой стены. Кроме того, в помещениях заменят светильники и установят дополнительное освещение.

Рабочие уже приступили к ремонту. Они снимают старую штукатурку и меняют напольное покрытие.

Ремонт затронет и 5 административных помещений музея. Здесь также обновят покрытие стен и отремонтируют полы. Все работы планируют завершить к концу мая.

Ремонт краеведческого музея обойдется в 1,4 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета.

В последний раз экспозиционные и выставочные залы музея ремонтировали в период с 2016 по 2019 годы. Другие помещения – более 10 лет назад, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Амурский областной краеведческий музей основан в 1891 году. В фондах музея хранится свыше 160 тысяч предметов по природе, истории и культуре Приамурья, многие из которых уникальны: доспехи японского самурая XVII века, костюмы и атрибуты даурского и эвенкийского шаманов конца XIX – начала XX веков, Усть-Нюкжинский метеорит, коллекция предметов искусства стран Востока и другое.

Экспозиции музея знакомят с историей, экономическим развитием, природными особенностями и культурными традициями Амурской области.

В 2018-2019 годах в состав областного музея вошли: экспозиционно-выставочный отдел «Музейно-выставочный комплекс "Дом Саяпина"» (2018); экспозиционно-выставочный отдел «Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова» (2018); выставочный зал (2019); музейно-выставочный центр «Дом И.А. Котельникова» (2019).

Фото: amurobl.ru