В Свободном очевидцы наблюдали вихрь (видео)

Фото: кадр видео

В инстаграм-пабликах появилось видео, которое, как утверждается, снято в городе Свободный. На кадрах запечатлен вихрь. Тот факт, что ролик действительно снят в Свободном, ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе администрации населенного пункта.

«Судя по видео, это город Свободный, улица Михайло-Чесноковская, в районе АЗС "Альянс"», – сказали в пресс-службе, добавив, что подобные вихри иногда наблюдаются.

Снятое на видео в Свободном напоминает пыльный, или песчаный, вихрь. По данным из открытых источников, это атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Пыльный вихрь имеет вертикальную (или слегка наклоненную к горизонту) ось вращения, высота вихря составляет обычно 10-20 метров (в ряде случаев несколько десятков метров), диаметр – 1-5 метров, время существования – от нескольких секунд до 1-2 минут.

Отмечается, что вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и переносит их иногда на значительное расстояние (сотни метров). Вихри проходят узкой полосой, так что непосредственно на метеостанции ветер может быть слабым, но фактически внутри вихря скорость ветра достигает 8-10 метров в секунду и более. В отличие от смерча (торнадо), пыльные (песчаные) вихри не связаны с облаками.

Видео: instagram.com/svb.amur.news