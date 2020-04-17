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17апреля
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сегодня, 14:20 1

Усиление ветра: прогноз погоды в Приамурье на 18 апреля

В ближайшие сутки погода в Амурской области начнёт меняться. В северных районах ночью 18 апреля ожидается увеличение облачности, местами по северо-западу пройдет небольшой снег. Днем по северу будет облачно, по северо-западным районам ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег), в южных районах – переменная облачность, без осадков.

Ночью будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, в дневные часы ветер сменит направление на восточное и северо-восточное и разгонится до 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 2…7 градусов, по югу будет от минус 1 до плюс 4. Днем термометры на севере региона покажут плюс 10…15 градусов, местами будет от плюс 4 до минус 1, по югу – плюс 14…19.

В Благовещенске 18 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 1…3, днем будет плюс 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр в своем аккаунте в Инстаграме.

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