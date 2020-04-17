Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:00 1

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение из-за приближающихся циклонов

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение из-за приближающихся циклонов
Фото: jutaza.tatarstan.ru/

Амурский гидрометцентр сообщает, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. При прохождении циклонов 19 апреля местами по северным районам, 20 апреля местами по южным и восточным районам Приамурья ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег с дождем) и порывы ветра до 18-23 метров в секунду.

Также возможны гололедные явления, говорят специалисты. При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112. Номер старшего оперативный дежурного ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112.

Просмотров всего: 1596

#погода

распечатать


Общество 1

В Свободном очевидцы наблюдали вихрь (видео)
Общество 1

Усиление ветра: прогноз погоды в Приамурье на 18 апреля

сегодня, 14:20
Общество

Набережная Благовещенска снова обрела сердце (фото)
Общество

Циклоны накроют Амурскую область дождем, мокрым снегом и сильным ветром
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь