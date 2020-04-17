В Амурской области объявлено штормовое предупреждение из-за приближающихся циклонов

Амурский гидрометцентр сообщает, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. При прохождении циклонов 19 апреля местами по северным районам, 20 апреля местами по южным и восточным районам Приамурья ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег с дождем) и порывы ветра до 18-23 метров в секунду.

Также возможны гололедные явления, говорят специалисты. При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112. Номер старшего оперативный дежурного ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112.

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Екатерина PL