Благовещенск начинают обрабатывать от клещей

В Благовещенске готовятся к проведению мероприятий, направленных на профилактику клещевых инфекций. Город не входит в официальный список территорий региона, для которых характерна заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, но является эндемичным по другим инфекциям, передающихся клещами. В связи с этим обследование городских территорий на наличие клещей, а в случае их выявления — противоклещевая обработка является неотъемлемой мерой.

Ежегодно на территории города Благовещенска проводится акарологическое обследование (на предмет выявления клещей) порядка 270 гектаров, акарицидная обработка осуществляется на площади до 60 гектаров. Обязательному акарологическому обследованию подлежат: 11 кладбищ, скверы, Городской и Первомайский парки и парк Дружбы, а также все 38 образовательных учреждений Благовещенска и загородные оздоровительные лагеря («Лагерь имени Гагарина», «Огонек», «Надежда»).

На следующей неделе противоклещевая обработка пройдет в Городском и Первомайском парках. Кладбища, зеленые зоны вдоль набережной реки Амур и скверы города также планируется обработать до конца апреля.

Вопрос о необходимости акарицидной обработки в парке Дружбы и лагере имени Гагарина будет решаться после уборки этих территорий от мусора и сухой листвы, скопившихся за зимний период. Как пояснила директор ОКЦ Надежда Багрова, до 19 апреля уборка завершится, после чего будет проведено акарологиеское обследование, по результатам которого будет решаться вопрос о необходимости проведения обработки.

Лагерь имени Гагарина обязательно пройдет акарицидную обработку до наступления сезона летнего отдыха, который стартует в лагере 4 июня.

Что касается лагерей «Огонек» и «Надежда», а также образовательных учреждений Благовещенска, то эти объекты уже готовят графики и заключают договоры на акарологическое обследование своих территорий. Если клещи будут обнаружены, то обработка будет организована незамедлительно, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.