В Приамурье прогнозируют ухудшение пожароопасной обстановки

13 временных пожарных постов сформированы на территории Приамурья для обеспечения безопасности в пожароопасный период. Временные пожарные посты организованы в Свободненском, Шимановском, Магдагачинском, Серышевском, Благовещенском и Архаринском районах. Ежесуточное дежурство на них несут 66 человек и 13 единиц техники.

Местная группировка пожарных и спасателей этих районов усилена за счет привлечения сил и средств федеральной и субъектовой противопожарной службы в связи с прогнозируемым ухудшением пожароопасной обстановки. Основная задача огнеборцев на вверенных территориях состоит в защите населенных пунктов от палов и проведении профилактических рейдов.

В Приамурье складывается сложная пожароопасная обстановка, которая усугубляется увеличением среднесуточных температур и устоявшейся сухой ветреной погодой. Так, за минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 39 возгораний сухой растительности на общей площади более 312 гектаров. Палы зарегистрированы в Благовещенском, Белогорском, Завитинском, Бурейском, Ивановском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском, Селемджинском, Сковородинском и Тамбовском районах, в городах Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Свободном, Сковородино, Зее и поселке Прогресс. Все палы были ликвидированы.

В тушении было задействовано 203 человека личного состава пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин и 54 единицы техники. Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 624 загорания сухой растительности на площади более 10 400 га, в тушении которых было задействовано 4 270 человек и 1 117 единиц техники.

В минувшие сутки большой пал тушили пожарные в Бурейском районе. Сухая трава горела на окраине села Гомелевка. В тушении были задействованы огнеборцы пожарного поста поселка Новобурейский, с огнем боролись около трех часов, усложнял работу подразделений порывистый ветер.

16 апреля органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 597 профилактических рейдов, составлено 62 протокола об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», по состоянию на 17 апреля IV класс пожарной опасности установлен в 17 районах области. На всей территории Приамурья действует особый противопожарный режим, а в Магдагачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Сухая ветреная погода сохранится на территории Приамурья и 17 апреля. Согласно прогнозу Амурского центра гидрометеорологической службы, порывы ветра могут достигать 13-17 метров в секунду. Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что в период действия особого противопожарного режима установлено ограничение на посещение лесов гражданами и въезд транспорта в леса, сообщает амурское управление МЧС.