Амурчане, потерявшие работу, стали в четыре раза чаще обращаться в центр занятости

За две недели апреля в Амурский центр занятости обратилось больше 1 600 человек. До ситуации с пандемией, желающих встать на учет было около 200 в неделю.

Начальник Управления занятости населения Амурской области рассказала на пресс-конференции, что заметного увеличения безработных в регионе не наблюдается (цифра с начала года держится в пределах 8,5 тысячи человек). Рост обращений Елена Дуленова связывает с увеличением пособия по безработице и предоставлением услуг в электронном виде.

Максимальный размер пособия по безработице изменился. Если раньше выплачивалось до 8 тысяч рублей, то сейчас граждане, которые встали на учет после 1 марта, будут получать 12 130 рублей независимо от зарплаты. Это не касается только тех, кто уволен за нарушение трудовой дисциплины. Те граждане, которые имеют детей, могут рассчитывать на доплату к пособию в 3 000 рублей на каждого ребенка.

В Амурской области 113 предприятий заявили о высвобождении 1 180 работников. Как отметила Елена Дуленова, это не значит, что все они подлежат увольнению: «если возникает рабочее место в этой же организации, то, как правило, работодатель, работнику который предупрежден о сокращении предлагает это место».

Как уточнила начальник центра занятости, в простое находятся 29 организаций и 415 работников. Из них 22 работодателя и 338 сотрудников без работы именно вследствие ситуации с эпидемией коронавируса.

97 работодателей в амурской области применяют удаленный или сокращенный режим работы, на котором сейчас находятся 2 685 человек.

Чтобы встать на учет в качестве безработного, сейчас не нужно лично приходить в центр занятости.

«На портале "Работа в России" открыт новый сервис, который позволяет подать заявление для постановки на учет и признать гражданина безработным, рассказала журналистам Елена Дуленова. – В личном кабинете гражданин заполняет соответствующее заявление и направляет его в центр занятости. На основании заявлений, центр занятости отрабатывает все запросы в пенсионный фонд, по зарплате и периоду трудовой деятельности гражданина. На 11 день должно быть принято решение».

В дистанционном формате в центре занятости проходит и перерегистрация.

«Гражданин знает своего специалиста, знает номер его телефона и предоставляет удаленным способом по вотсапу или по электронной почте копию паспорта, а также первую и последнюю страницы трудовой книжки для подтверждения, что он не трудоустроен, – пояснила процедуру руководитель центра.

Аналогичная схема работы сейчас ведется и с работодателями. Если ранее организации предоставляли сведения на бумажном носителе, сейчас они должны также зарегистрироваться на портале «Работа в России» и открыть личный кабинет. Работодатель вносит на сайт все данные о штатных изменениях.

Сейчас в Приамурье разрабатывается программа по организации общественных работ для граждан, частично лишившихся работы или тех, кто оказался под риском увольнения. Привлечением на такие работы в правительстве области рассчитывают обеспечить дополнительную занятость, чтобы люди, находящиеся в вынужденном простое не потеряли доход.