Около 60 амурских педагогов пройдут дистанционную программу развития учителей будущего «NEXT-Педагог»

Около 60 педагогов школ Благовещенска, Свободного, Свободненского района и Белогорска станут участниками дистанционной программы развития учителей будущего «NEXT-Педагог». Она разработана Тобольским педагогическим институтом им. Менделеева в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

В Амурской области программа будет реализована при поддержке и содействии экспертов Корпоративного университета СИБУРа, института развития образования Амурской области, наставников Кванториума в Благовещенске и Свободном, IT-cube и школ Свободного.

Цель проекта – развитие компетенций будущего у учителей дисциплин естественнонаучного цикла (физики, математики, химии, технологии) в эпоху Индустрии 4.0, создание условий для самореализации в педагогической деятельности.

«Сегодня важно понимать, какими компетенциями должен обладать педагог будущего в перспективе ближайших 10-15 лет, а значит нужно оперативно формировать и развивать команды педагогов с новым взглядом на процесс обучения, – рассказала директор Корпоративного университета СИБУРа Наталья Ямщикова. – Мы видим, какие кардинальные изменения уже происходят в сфере образования, когда наблюдается стремительный по скорости и масштабу переход в онлайн среду. Поэтому в рамках программы «Next-Педагог» мы вместе с партнерами покажем не только лучшие практики, но и эффективные инновационные решения для учителей, которые помогут развить участникам новые компетенции и создать авторские образовательные продукты. Мы уверены, что программа станет продуктивной платформой персонального развития педагогов, а также даст рождение идеям и проектам, которые позволят достичь высокого уровня качества подготовки школьников вне зависимости от формата быстроменяющихся условий обучения».

Помимо педагогов Амурской области, в программе также примут участие учителя Тобольска и Ноябрьска. Курс рассчитан на 5 месяцев. Образовательные модули программы включают в себя вебинары, онлайн-интерактивы, профдиагностики, помощь учителям в разработке собственных образовательных проектов с участием ведущих спикеров сферы образования. Одним из результатов участия в проекте «Next-Педагог-2020» станет разработка педагогами авторского инновационного образовательного продукта: междисциплинарного онлайн-курса по профильному предмету или серии воспитательных мероприятий. Завершится программа в октябре проведением итоговой методической конференции – Фестиваля образовательных практик TeacherFest, который также пройдёт в режиме онлайн.

Активная совместная работа Корпоративного университета СИБУРа с амурскими образовательными площадками, такими как Кванториум, IT-cube и другими, продолжается в режиме аудио- и видеоконференцсвязи, онлайн-общения, skype-собраний. В настоящее время идет совместная проработка проведения дистанционных мероприятий в рамках Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», а также подготовка к участию свободненских школьников в финале всероссийского конкурса школьников по идентификации и очистке химических веществ «Пять девяток».