Первомай в Амурской области пройдет без митингов и шествий

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В Амурской области 1 мая отметят без массовых мероприятий, что связано со сложной эпидемиологической ситуацией. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба федерации профсоюзов региона.

«1 мая, в Международный день солидарности трудящихся, профсоюзами во всем мире традиционно проводятся коллективные действия, в ходе которых они выдвигают свои требования по защите прав и интересов людей труда. 1 мая 2020 года будет проходить в непростых, нестандартных условиях. Проводимые в стране мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, накладывают свой отпечаток на жизнь людей, на их возможность выходить на улицы, на их возможность работать. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную коронавирусной инфекцией (COVID-19), президиум федерации профсоюзов Амурской области принял решение провести первомайскую акцию профсоюзов в Амурской области в интерактивной форме с использованием социальных сетей», – сказано в сообщении.

Утвержден текст обращения президиума федерации профсоюзов региона к членам профсоюзов, правительству, работодателям Приамурья.

«В этом году сложная эпидемиологическая ситуация в России и во всем мире, вызванная пандемией коронавируса, не позволяет провести первомайскую акцию профсоюзов в формате митингов, шествий и демонстраций. (…) На первомайских митингах и шествиях профсоюзы всегда выдвигают требования о достойном труде и зарплате, занятости, о проведении справедливой социальной политики. Благодаря именно таким инициативам, постоянной целенаправленной работе профсоюзов по их продвижению решаются актуальные проблемы социально-экономического положения трудящихся: растет уровень заработной платы, улучшаются условия труда, соблюдаются требования трудового законодательства и законодательства об охране труда», – говорится в тексте обращения.

К правительству и работодателям Амурской области обращаются с предложением «поддержать законные требования профсоюзов, не допускать расторжения трудовых договоров в одностороннем порядке в период нерабочих дней, снижения зарплат, не отправлять работников в простой или принудительный отпуск без сохранения заработной платы, избежать массовых увольнений».

Среди тех некоторых мероприятий, которые будут проведены, – молодежный флешмоб, торжественные заседания президиумов профсоюзов, рассылка хештегов через социальные сети и другое. «Где-то онлайн, где-то вживую. С помощью профсоюзных волонтеров почествуем ветеранов труда, войны, ветеранов профсоюзов на дому с вручением индивидуальных медицинских средств защиты и продуктовых наборов», – сказано в обращении.