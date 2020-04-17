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17апреля
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сегодня, 11:50 2

Валентина Матвиенко: майские праздники рабочими днями не станут

Валентина Матвиенко: майские праздники рабочими днями не станут
Фото: Global Look Press

Предпосылок для отмены майских праздников и объявления их рабочими днями из-за ситуации с коронавирусом нет, как и по другим праздникам в этом году. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Таких предпосылок нет», – ответила Матвиенко на вопрос, не может ли сложная ситуация с коронавирусом привести к тому, что майские праздники будут объявлены рабочими днями.

Сенатор также считает, что обсуждать эту тему сейчас преждевременно. «Будем надеяться, что пандемия коронавируса пойдет на спад, и тогда можно ждать хороших новостей», – сказала она.

По мнению Матвиенко, многое будет зависеть от рекомендаций врачей, когда можно будет смягчить требования к самоизоляции граждан, пишет РИА Новости.

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#жизнь #коронавирус #праздники

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    15 минут назад

    Едросня на гособеспечении. Почему бы им и не отдохнуть?!

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