Валентина Матвиенко: майские праздники рабочими днями не станут

Предпосылок для отмены майских праздников и объявления их рабочими днями из-за ситуации с коронавирусом нет, как и по другим праздникам в этом году. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Таких предпосылок нет», – ответила Матвиенко на вопрос, не может ли сложная ситуация с коронавирусом привести к тому, что майские праздники будут объявлены рабочими днями.

Сенатор также считает, что обсуждать эту тему сейчас преждевременно. «Будем надеяться, что пандемия коронавируса пойдет на спад, и тогда можно ждать хороших новостей», – сказала она.

По мнению Матвиенко, многое будет зависеть от рекомендаций врачей, когда можно будет смягчить требования к самоизоляции граждан, пишет РИА Новости.