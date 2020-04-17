В областной инфекционной больнице находятся еще 8 человек с подозрением на коронавирус

Пять пациентов, которые сейчас лежат в инфекционной больнице с диагнозом COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии. В особом специфическом лечении они не нуждаются. Еще у восьми человек тест-системы показали положительный результат, их анализы отправлены в Новосибирск для подтверждения. Об этом речь шла в программе «Простые вопросы». Гостем программы стал врач-инфекционист, заведующий отделом по организационно-методической работе инфекционной больницы Сергей Костриков.

Всего в области у девяти человек подтвержден диагноз коронавирус, четверо из них выздоровели.

«Из этих пятерых у нас два пациента с пневмонией. Любая пневмония – это серьезный диагноз, независимо от того, вирусная она или бактериальная. Этим пациентам мы добавляем антиретровирусные препараты, которые мы используем при ВИЧ-инфекции, также в сочетании с противомалярийными препаратами», – объясняет Сергей Николаевич.

В интервью затронули вопрос опасности новой инфекции. «Это такой респираторный синдром, который развивается при проникновении вируса в кровь. Вирус блокирует гемоглобин, и тот в свою очередь не переносит кислород во все органы и системы. Отсюда идет кислородная недостаточность, и пациент задыхается. Осложнения могут развиться буквально за сутки», – говорит врач.

Не все благовещенцы, заболевшие коронавирусом, понимают всю опасность, утверждают врачи. Так, некоторые с диагнозом COVID-19 пытались самовольно покинуть больницу. Пришлось подключать сотрудников правоохранительных органов. Подробнее об этом в видео.