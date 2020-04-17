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17апреля
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сегодня, 11:44 38

В областной инфекционной больнице находятся еще 8 человек с подозрением на коронавирус

В областной инфекционной больнице находятся еще 8 человек с подозрением на коронавирус

Пять пациентов, которые сейчас лежат в инфекционной больнице с диагнозом COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии. В особом специфическом лечении они не нуждаются. Еще у восьми человек тест-системы показали положительный результат, их анализы отправлены в Новосибирск для подтверждения. Об этом речь шла в программе «Простые вопросы». Гостем программы стал врач-инфекционист, заведующий отделом по организационно-методической работе инфекционной больницы Сергей Костриков.

Всего в области у девяти человек подтвержден диагноз коронавирус, четверо из них выздоровели.

«Из этих пятерых у нас два пациента с пневмонией. Любая пневмония – это серьезный диагноз, независимо от того, вирусная она или бактериальная. Этим пациентам мы добавляем антиретровирусные препараты, которые мы используем при ВИЧ-инфекции, также в сочетании с противомалярийными препаратами», – объясняет Сергей Николаевич.

В интервью затронули вопрос опасности новой инфекции. «Это такой респираторный синдром, который развивается при проникновении вируса в кровь. Вирус блокирует гемоглобин, и тот в свою очередь не переносит кислород во все органы и системы. Отсюда идет кислородная недостаточность, и пациент задыхается. Осложнения могут развиться буквально за сутки», – говорит врач.

Не все благовещенцы, заболевшие коронавирусом, понимают всю опасность, утверждают врачи. Так, некоторые с диагнозом COVID-19 пытались самовольно покинуть больницу. Пришлось подключать сотрудников правоохранительных органов. Подробнее об этом в видео.

Просмотров всего: 6029

#коронавирус #медицина #Простые вопросы

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Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • Касандра

    Касандра
    3 часа назад

    ДОПРЫГАЛИСЬ...

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Какая разная информация в разных источниках... Так сколько все же у нас больных?

  • Оксана Руденко

    Оксана Руденко
    2 часа назад

    9 подтвержденных. 8 - с подозрением, которые лежат в инфекционной больнице.

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    2 часа назад

    Какая "неожиданная"новость! Ну что, народ, может еще погуляем, чтоб уж наверняка? А? Чтоб как в Италии?

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    2 часа назад

    Какие вы ведомые. Касандра - допрыгались. Да напишите вы уже .Б.......ть 38 закройте все нахер посадите всех дома и дома умирайте кто как. Кто от вируса этого дебильного. Кто от коллекторов . Кто от голода . Кто от алкоголизма и наркомании, задолбали все разом дятлы

  • legoru

    legoru
    2 часа назад

    Трое позавчерашних плюс восемь с подозрением дают в итоге те самые одиннадцать человек, от которых область отказалась неделю назад. Или я неправильно рассуждаю?

  • Sotofa

    Sotofa
    2 часа назад

    А как же тот, который в Тынде?

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Короновирус, ага. Всем одеть маски и на самоизоляцию.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    SotofaА как же тот, который в Тынде?


    У каждой больницы своё количество? сумма не складывается чтобы не путать насиление???

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    что значит с подозрением лежат??? а тесты?? или тупо 14 дней выдерживают, вирус или есть или нет, как лаборатории работают??

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    офигеть...

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    вот да, пока везде числится 9 заболевших, 1 выздоровел, остальные болееют. Юлят?

  • Оксана Руденко

    Оксана Руденко
    2 часа назад

    inoy

    что значит с подозрением лежат??? а тесты?? или тупо 14 дней выдерживают, вирус или есть или нет, как лаборатории работают??



    Еще у восьми человек тест-системы показали положительный результат, их анализы отправлены в Новосибирск для подтверждения.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    я думал тест надежный, раз были разговоры о платной услуге 1250р, оказывается тесты еще нужно перепроверить в Новосибе, дааа, дела(((

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Конкретике нет а статье.

    Всего в области 9 человек с вирусом, четверо выздоровили, из оставшихся пяти два с пневмонией!!!

    Тогда получается , что с короной в области на данный момент 7 человек. Почему двоих с пневмонией причислили к короновирусу??

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Патриот все перепутал.. К девяти, что уже нашли, прибавилось 8 с подозрением

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Алхимик читайте второй обзац внимательно!

    Ни чего не перепутал, те 8 человек еще не факт, а есть подозрения, вот когда с Новосибирска придут резульиаты, тогда и можно их плюсовать.

    Я же имел ввиду то, что в статье написано.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Amurskiy patriot

    Конкретике нет а статье. Всего в области 9 человек с вирусом, четверо выздоровили, из оставшихся пяти два с пневмонией!!! Тогда получается , что с короной в области на данный момент 7 человек. Почему двоих с пневмонией причислили к короновирусу??



    Коронавирус дал осложнение на легкие - пневмонию. Я так понимаю.

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    НУ И КАК ГОВОРИЛИ 17

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Myxira

    Так я и говорю что нет конкретики в статье и все понимают по разному.

    АИ научились писать и предоставлять неоднозначную информацию, кто как хочет тот так и понимает. Им ведь что главное ленту новостную забить информацией.

  • Васёк

    Васёк
    1 час назад

    Сам по себе вирус - не болезнь. Он вызывает разные болезни, в том числе пневмонию, от которой потом мрут.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    57 минут назад

    Даа, статья размытая. Как нравится так и думай

  • копеечка

    копеечка
    56 минут назад

    Патриот, у меня в школе по русскому языку было между двойкой и тройкой, но мне сразу было все понятно. Если нельзя понять по написанному можно посмотреть видео(прилагается к статье). Скорее всего у Вас по русскому языку в школе была твердая четверка, но в жизни Вы блондин

  • Оксана Руденко

    Оксана Руденко
    55 минут назад

    Amurskiy patriot

    Myxira Так я и говорю что нет конкретики в статье и все понимают по разному. АИ научились писать и предоставлять неоднозначную информацию, кто как хочет тот так и понимает. Им ведь что главное ленту новостную забить информацией.



    В статье все предельно понятно написано. У двоих из пяти заболевших коронавирус вызвал пневмонию.

  • Вета007

    Вета007
    53 минуты назад

    Да что тут непонятного. 9 человек точно, из них 4 поправились, 2 с пневмонией, 3 лёгкой степени. И 8 ещё без точного диагноза. Ждём анализов. Хотя почему для подтверждения до сих пор надо анализы отправлять в Новосиб - вот это вопрос. Нет вы серьезно? И ещё с недельку ждать результатов? А пока их нет чем лечить? Бред какой-то...

  • Мира

    Мира
    50 минут назад

    Копеечка! Уважайте мнение других людей. Давайте мирно. Без обид.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    45 минут назад

    Копеечка

    При чем здесь видео?

    Я говорю о том, что написано. А если АИ не могут выразить на бумаге сюжет, то пусть и не выражают.

    Что касается про оценки и блондина, то тут я извините сдерживать себя не стану, раз вы двошник в школе по русскому языку и ник у вас копеечка, то о чем с вами можно говорить и цена вашему мнению КОПЕЕЧКА, умственные ваши способности коментировать не буду, потому как уверен что вы просто троль здесь на АИ.

  • sev

    sev
    44 минуты назад

    Читайте официальные источники, например,

    Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

    Таким образом, по состоянию на 17.04.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 11 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 4 из которых завершились выздоровлением, 7 – продолжают получать необходимое лечение.

    Важно! У двух заболевших амурчан новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    42 минуты назад

    Оксана Руденко

    Где в статье написано, что у двоих коронавирус вызвал пневманию? Где в статье а не в ролике??

  • Вета007

    Вета007
    41 минута назад

    sevЧитайте официальные источники, например,

    Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

    Таким образом, по состоянию на 17.04.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 11 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 4 из которых завершились выздоровлением, 7 – продолжают получать необходимое лечение.

    Важно! У двух заболевших амурчан новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) протекает в виде внебольничной пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.


    В общем из тех 8 у 2 подтвердилось...

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    38 минут назад

    Sev

    Спасибо за информацию!!!

    Вопрос не к вам, вопрос к АИ, почему АИ не владеет такой информацией? Почему не может АИ грамотные статьи издавать? Или кроме восхваоения некоторых личностей более не на что не способны?

  • копеечка

    копеечка
    37 минут назад

    патриот, спасибо за столь высокую оценку моего комментария.

  • 028rus

    028rus
    36 минут назад

    Рас власти не вводят карантин и не закрывают торговые центры значит всё хорошо у нас. Они наоборот говорят повода для беспокойства нет все на работу

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    33 минуты назад

    Интересно было б узнать сколько за весь период самоизоляции (прости хоспади) умерло от рака, ВИЧ, туберкулеза и болезней сердца.

    От коронавируса за эти 2 месяца ни единой смерти.

  • Оксана Руденко

    Оксана Руденко
    27 минут назад

    Amurskiy patriot

    Оксана Руденко Где в статье написано, что у двоих коронавирус вызвал пневманию? Где в статье а не в ролике??



    «Из этих пятерых у нас два пациента с пневмонией".

    Вы меня простите, но как еще объяснять то, что понятно - не знаю.

  • Оксана Руденко

    Оксана Руденко
    26 минут назад

    Amurskiy patriot

    Sev Спасибо за информацию!!! Вопрос не к вам, вопрос к АИ, почему АИ не владеет такой информацией? Почему не может АИ грамотные статьи издавать? Или кроме восхваоения некоторых личностей более не на что не способны?



    Еще о новых двух случая стало известно несколько минут назад.

  • чудовище

    чудовище
    22 минуты назад

    Криптоаналитик

    Интересно было б узнать сколько за весь период самоизоляции (прости хоспади) умерло от рака, ВИЧ, туберкулеза и болезней сердца.

    От коронавируса за эти 2 месяца ни единой смерти.



    постучи по дереву, лучшая порода голова

  • Touareg

    Touareg
    1 минута назад

    Криптоаналитик

    Интересно было б узнать сколько за весь период самоизоляции (прости хоспади) умерло от рака, ВИЧ, туберкулеза и болезней сердца.

    От коронавируса за эти 2 месяца ни единой смерти.



    Нужно это срочно исправить.

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