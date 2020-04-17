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17апреля
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сегодня, 11:18 0

В Краснодаре акушерку уволили из-за шутки о медицинских масках

В Краснодаре акушерку уволили из-за шутки о медицинских масках
Фото: Стоп-кадр из видео

Акушер родильного дома в Краснодаре сняла и выложила в Инстаграм видео, на котором хвастается наличием большого количества масок и дезинфицирующих средств. Начальство не оценило шутку и предложило девушке написать заявление об увольнении по собственному желанию.

На странице девушки ролик сопровождала подпись «обменяю на квартиру в центре Краснодара». По данным источника, ролик был снят до введения режима самоизоляции и задумывался как шутка.

Отмечается, что из-за введения режима самоизоляции медику пока не удалось обратиться в трудовую инспекцию, сообщает Life.

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#коронавирус #медицина

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