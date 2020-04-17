В Краснодаре акушерку уволили из-за шутки о медицинских масках

Фото: Стоп-кадр из видео

Акушер родильного дома в Краснодаре сняла и выложила в Инстаграм видео, на котором хвастается наличием большого количества масок и дезинфицирующих средств. Начальство не оценило шутку и предложило девушке написать заявление об увольнении по собственному желанию.

На странице девушки ролик сопровождала подпись «обменяю на квартиру в центре Краснодара». По данным источника, ролик был снят до введения режима самоизоляции и задумывался как шутка.

Отмечается, что из-за введения режима самоизоляции медику пока не удалось обратиться в трудовую инспекцию, сообщает Life.