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17апреля
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сегодня, 11:11 1

Расширен список лиц, имеющих право пересекать границу России

Расширен список лиц, имеющих право пересекать границу России
Фото: ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому список лиц, имеющих право пересекать границу РФ, расширен. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

В частности, право пересекать границу получили военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом и экипажи морских судов, которые сменяют своих коллег в зарубежных портах.

При этом по-прежнему пересекать российскую границу могут дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры, а также россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников. Кроме того, при предоставлении необходимой информации, возможен выезд граждан, проживающих на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).

30 марта Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции, пишет «Лента.ру».

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#жизнь

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Комментарии
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  • маузер

    маузер
    1 час назад

    "работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом", уже лучше))). ещеб китайцы с этим согласились...

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