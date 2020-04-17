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17апреля
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сегодня, 11:01 3

Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн

Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн
Фото: pixabay.com

Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн», – цитирует его ТАСС.

«Здесь главное – обеспечить качество, чтобы это было полноценно», – добавил Фальков.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса.

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#коронавирус #образование

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    3 часа назад

    Ну вот и во вкус товарищи вошли. Ведь действительно, зачем нужно строить школы, если детей и студентов можно учить дистанционно. Экономия неимоверная.

    Достаточно иметь приложение для видиосвязи, а смартфоны сейчас у всех имеются и вот - 30 учеников сидят по домам, а учитель рассказывает им урок. Потом одеваются и идут на стадион, оборудованный камерами и выполняют упражнения по физкультуре под неусыпным взором преподавателя.

    Наряду с программой всеобщей цифровизации и создания базы населения станет невозможным даже и смухлевать свои знания.

    Кажется решили ускорить наступление эпохи Киберпанка.

  • Лаконика

    Лаконика
    3 часа назад

    Минобрнауки сейчас и конкурс на создание онлайн-курсов проводит, через пару лет все volens nolens в онлайне будем.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    В ХХ-в крупные финансисты уговорили мировые элиты использовать финансы, основанные на вере. Вы не держите в своих руках золотую монету, но вы верите, что слова, написанные в записной книжке, верно отражают ваши права и обязанности на то, что можно потрогать руками.

    Сейчас владельцы базовых звеньев интернета и электронных комуникаций. Управление на основе атрибутов человека: возраст, расстояние от жилища, количество выпитого в месяц молока и т.д. Пример, если отойти за пределы квартала. С карточки спишется 1500 баллов. Если с 6 до 9 утра не сделал зарядку. С карточки спишется 800 баллов.

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