Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн

Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн», – цитирует его ТАСС. «Здесь главное – обеспечить качество, чтобы это было полноценно», – добавил Фальков. Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса.

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#коронавирус #образование

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Александр Авдеев