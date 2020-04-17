Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн
Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн», – цитирует его ТАСС.
«Здесь главное – обеспечить качество, чтобы это было полноценно», – добавил Фальков.
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса.
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