Региональный оператор по сбору ТКО перешел на удаленное обслуживание амурчан

Региональный оператор по сбору твёрдых коммунальных отходов «Полигон» проводит дистанционное обслуживание амурчан. Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции «Полигон» ограничил прием граждан в офисе компании и организовал дистанционное обслуживание с использованием онлайн-сервисов.

Произвести оплату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор предлагает гражданам через сбербанк-онлайн и на почте. Документы принимаются на электронную почту erkc@poligon28.ru и на WhatsApp: 8-914-60-13-715.

Также «Полигон» организовал работу горячих линий по разъяснению порядка расчетов за услугу по обращению с ТКО для юридических лиц: 8-(416)-2-77-31-01 и для населения: 8-(416)-2-77 31-02. Ежедневно он информирует амурчан о своей деятельности на официальном сайте компании http://полигон28.рф в разделе «Новости» и в социальной сети Instagram в профиле @poligon28ro.

В соответствии с постановлением правительства страны «Полигон» приостановил начисление пени потребителям коммунальных услуг. Амурчане могут задать интересующие вопросы по телефонам горячей линии: 8-(4162)-77-44-00.