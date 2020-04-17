Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:59 0

Региональный оператор по сбору ТКО перешел на удаленное обслуживание амурчан

Региональный оператор по сбору ТКО перешел на удаленное обслуживание амурчан
Фото: odintsovo.info/

Региональный оператор по сбору твёрдых коммунальных отходов «Полигон» проводит дистанционное обслуживание амурчан. Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции «Полигон» ограничил прием граждан в офисе компании и организовал дистанционное обслуживание с использованием онлайн-сервисов.

Произвести оплату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор предлагает гражданам через сбербанк-онлайн и на почте. Документы принимаются на электронную почту erkc@poligon28.ru и на WhatsApp: 8-914-60-13-715.

Также «Полигон» организовал работу горячих линий по разъяснению порядка расчетов за услугу по обращению с ТКО для юридических лиц: 8-(416)-2-77-31-01 и для населения: 8-(416)-2-77 31-02. Ежедневно он информирует амурчан о своей деятельности на официальном сайте компании http://полигон28.рф в разделе «Новости» и в социальной сети Instagram в профиле @poligon28ro.

В соответствии с постановлением правительства страны «Полигон» приостановил начисление пени потребителям коммунальных услуг. Амурчане могут задать интересующие вопросы по телефонам горячей линии: 8-(4162)-77-44-00.

Просмотров всего: 746

#ЖКХ

распечатать


Общество 8

С 20 апреля в Благовещенске начнется ремонт улицы Калинина
Общество

В Благовещенске украсят подсветкой сквер возле ЦЭВа, ЦДШИ и школы
Коронавирус 8

На набережной Благовещенска закрыли детскую площадку
Общество 1

На ремонт улиц Зеленой и Политехнической в Благовещенске потратят 34 миллиона рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь