На фоне пандемии поставщики лекарств поднимают цены на препараты

О том, что дистрибуторы лекарств подняли цены на ряд препаратов на 10-15 %, рассказал источник издания на фармацевтическом рынке. Некоторые позиции действительно подорожали на 15 %, подтверждает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

По его данным, ряд поставщиков увеличили цены на еще имеющиеся товарные остатки, так как новые партии им придется приобретать с учетом падения рубля.

Гендиректор крупнейшего поставщика лекарств в России ЦВ «Протек» (входит в одноименную группу Вадима Якунина) Дмитрий Погребинский говорит, что по мере выбытия со складов партий с более низкими ценами неизбежно повышается стоимость реализации. Он утверждает, что рост цен на препараты, не входящие в перечень жизненно важных (ЖНВЛП), не превышает 5 %. Причем топ-менеджер связывает происходящее с тем, что в конце 2019 года «в силу различных причин» повысили цены производители, а в феврале стоимость лекарств выросла из-за девальвации рубля. Это касается и препаратов, выпущенных в России, уточнил он. В дистрибуторах «Пульс» и «Катрен» на вопросы издания не ответили.

Директор департамента по внешним связям Stada Иван Глушков утверждает, что производители лекарств относятся к падению рубля как к «краткосрочному явлению». Но девальвация привела к росту расходов на импортные субстанции, обслуживание иностранного оборудования и прочее, что и вызвало подорожание лекарств, поясняет Шуляк. Кроме того, поясняет он, сотрудники на производствах столкнулись с дефицитом защитных костюмов, которые тоже пришлось импортировать.

Коснулся рост цен и ЖНВЛП, утверждает источник издания на фармацевтическом рынке. Как поясняет коммерческий директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Евгения Ламина, максимально допустимая наценка на такие лекарства – 15 %.

По ее мнению, ранее показатель, вероятно, был ниже допустимого уровня, потому дистрибуторы и производители и смогли сегодня поднять цены. Топ-менеджер подчеркивает, что «36,6» свою наценку на лекарства не увеличивала.

По словам источника издания, текущее повышение цен позволило поставщикам в том числе отсечь часть клиентов, так как из-за ажиотажного спроса они не могли справиться со всем объемом заказов. Спрос на лекарства в фармацевтической рознице начал резко расти с середины прошлого месяца. Только с 16 по 20 марта в ряде аптечных сетей продажи препаратов в натуральном выражении подскочили на 50 % год к году. Эксперты связывали динамику с желанием потребителей, опасавшихся подорожания лекарств из-за падения рубля, сделать запасы необходимых препаратов.

Но с 30 марта по 5 апреля объем продаж лекарств в аптечных сетях в натуральном выражении начал сокращаться: в среднем спрос упал на 20 % год к году. Падение продаж в DSM Group объясняли введенным режимом самоизоляции, а также сделанными запасами в период ажиотажа. По оценкам аналитиков, купленных лекарств потребителям может хватить на срок до шести месяцев. К тому же режим самоизоляции еще может быть продлен, что грозит дальнейшим сокращением продаж в аптеках.

По словам Сергея Шуляка, из-за начавшегося падения продаж лекарств в фармацевтической рознице нового повышения цен на препараты в ближайшие несколько месяцев не произойдет. В отсутствие большого спроса на лекарства поставщикам придется сдерживать свои наценки, чтобы получить хоть какой-то доход, поясняет он.