Благовещенская свалка могильных табличек заинтересовала официальные органы

Амурское министерство природных ресурсов намерено найти «автора» свалки могильных табличек. Об этом представитель заявил редакции Амур.инфо.

«Это — несанкционированная свалка. Деяние наказывается по статье 8.2. КоАП “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления”. Штраф на физическое лицо — от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, для юрлиц — до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток», — пояснил представитель министерства.

13 апреля в редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка Елена Золото, она сообщила о том, что в лесу за озером в районе одной из турбаз Благовещенска она обнаружила выброшенные в большом количестве надгробные таблички. Женщина насчитала более 140 штук. История вызвала общественный резонанс. Многие читатели Амур.инфо узнали на опубликованных фото своих родственников. По словам Елены, людей объединило то, что заказы они делали в одном и том же ритуальном агентстве. Скорее всего, это брак, который не утилизировали надлежащим образом.