Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:32 1

Благовещенская свалка могильных табличек заинтересовала официальные органы

Благовещенская свалка могильных табличек заинтересовала официальные органы

Амурское министерство природных ресурсов намерено найти «автора» свалки могильных табличек. Об этом представитель заявил редакции Амур.инфо.

«Это — несанкционированная свалка. Деяние наказывается по статье 8.2. КоАП “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления”. Штраф на физическое лицо — от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, для юрлиц — до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток», — пояснил представитель министерства.

13 апреля в редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка Елена Золото, она сообщила о том, что в лесу за озером в районе одной из турбаз Благовещенска она обнаружила выброшенные в большом количестве надгробные таблички. Женщина насчитала более 140 штук. История вызвала общественный резонанс. Многие читатели Амур.инфо узнали на опубликованных фото своих родственников. По словам Елены, людей объединило то, что заказы они делали в одном и том же ритуальном агентстве. Скорее всего, это брак, который не утилизировали надлежащим образом.

Просмотров всего: 1433

#память #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанин лишился 100 тысяч рублей, поверив лжесотруднику банка
Культура 1

Куприяновский музей приглашает в виртуальный тур
Происшествия 9

Благовещенцы узнали, откуда в пригородном лесу взялись могильные таблички
Экономика

На московских кладбищах запустили услугу «прощание онлайн»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • 20 копеек

    20 копеек
    3 часа назад

    «в одном из ритуальных агентств»..... Мне кажется агентство понято. Такие таблички только муниципальное предприятие и делало...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь