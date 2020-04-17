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17апреля
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сегодня, 10:28 2

Более 9 тысяч семей в Сибири и на Дальнем Востоке живут в старых бараках

Более 9 тысяч семей в Сибири и на Дальнем Востоке живут в старых бараках
Фото: pixabay.com

Более 9 тысяч семей, участвовавших в промышленном освоении Сибири и Дальнего Востока в советские годы, до сих пор живут в старых бараках и других не предназначенных для жизни помещениях, большинство из них не могут претендовать на переселение. Об этом говорится в опубликованных Счетной палатой России материалах со ссылкой на данные Минстроя.

Счетная палата проанализировала меры, которые принимают власти для завершения переселения граждан из непригодного для проживания жилья, созданного в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Эти меры реализуются на территории ряда регионов: Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Красноярского края, Амурской области, Иркутской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Согласно предварительной оценке Минстроя России (до установления правительством Российской Федерации в 2019 году критериев отнесения граждан к указанной категории) общее количество таких граждан на конец 2017 года составляло 9 166 семей (32 937 человек)», – цитирует «Прайм» материалы контрольного ведомства. При этом большинство этих семей не соответствует критериям, которые были позже установлены министерством и утверждены правительством, поэтому они не могут участвовать в соответствующей программе и не могут получить субсидию на переселение.

Минстрой по действующим правилам в 2020-2022 годах будет выдавать регионам субсидии из федерального бюджета на общую сумму 1,559 миллиарда рублей, за счет которых планируется расселить только 852 семьи (2 454 человека).

Аудиторы предлагают профильным ведомствам дополнительно проработать эти критерии, уточнить само понятие не предназначенного для проживания строения (модульные блок-контейнеры, строительные вагончики, сборно-щитовые и каркасно-насыпные дома, бараки), созданного в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, а также определить период промышленного освоения указанных территорий.

Счетная палата также предлагает установить обязанность граждан, претендующих на обеспечение жилыми помещениями, подтверждать факт своего постоянного проживания в нежилом помещении, а также предусмотреть субсидии на снос таких строений, чтобы они не заселялись повторно.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    2 часа назад

    Мне кажется, что для ускорения процесса надо чиновников расселять в такое жильё, а жителей бараков наоборот, в квартиры и особняки чиновников. Я думаю, тогда решения о признании бараков непригодными для жилья будут приниматься молниеносно.

    А главы муниципальных образований должны переселяться из бараков последними, как нерадивые капитаны с тонущих кораблей

  • Правильный умник

    Правильный умник
    18 минут назад

    Вот уж точно....ныне, как прежде, слуги народа, лучше хозяев живут....сколько лет назад сказано, а в наше время актуально, как никогда....

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