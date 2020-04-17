Благовещенский зоопарк попросил в Инстаграме о помощи

Фото: instagram.com/zoo.lapushki_blg

Зоопарк «Лапушки» Благовещенска обратился к пользователям Инстаграма. Он сообщил о нехватке денежных средств, попросив о помощи.

В своей публикации зоопарк рассказал о статьях расходов, которые он несет. Во-первых, это оплата аренды, стоимость которой называют «заоблачной». «Если другие могут переехать, то мы нет, так как у нас не вещи, не косметика, не продукты, а животные. Им нужно тепло, свет, коврики, обстановка и так далее», – сказано в сообщении.

Во-вторых – ветеринарное обслуживание животных. «Лапушкам» в этом помогает одна из ветеринарных клиник, однако медикаменты приобретаются за свой счет.

Третьим пунктом зоопарк указывает питание своих подопечных. «Спасибо всем, кто приносил фрукты, овощи, корма, орешки! Но этого недостаточно...» – пишут «Лапушки». Отмечается, что некоторые животные едят гипоаллергенные корма или корма класса «Холистик», урологические корма, стоимость которых большая.

«Сейчас оптовая компания предупредила об удорожании всего своего ассортимента на 20 %. Рацион обезьян и других животных – это не только фрукты и овощи, но и насекомые (зоофобас, сверчки и мучной червь). С транспортной часто проблемы, так как такой продукт с Москвы доставить проблематично, приходится договариваться с проводниками, все это деньги, конечно же. У обезьян 60 % рациона должен состоять из белка, поэтому даем куриную грудку, креветки и другую белковую пищу. Дорого? Очень. Учитывая, сколько им надо еды и сколько их в принципе!» – сказано в сообщении.

Еще одна указанная статья расходов – опилки: «В неделю уходит 50 мешков опилок, 7-8 мешков идет под замену на утро».

Наконец, «Лапушки» несут расходы, связанные с проведением дезинфекционных работ, работ по дегельминтизации и дезинсекции, и с вывозом мусора.

Помощь зоопарку можно оказать, используя следующие реквизиты:

Сбербанк

4276700491723205

Валерия Владимировна З.

ВТБ

2200 2407 2692 9314

Валерия Владимировна З.

Ранее Амур.инфо уже писало о проблемах «Лапушек». Сообщалось, что в зоопарке из-за мер по профилактике распространения коронавируса скоро нечем будет кормить животных.