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17апреля
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сегодня, 10:03 0

Амурчанин лишился 100 тысяч рублей, поверив лжесотруднику банка

Амурчанин лишился 100 тысяч рублей, поверив лжесотруднику банка
Фото: ptzgovorit.ru/

Белогорским полицейским поступило заявление от местного жителя 1959 года рождения – мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. Он пояснил, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и предложил застраховать деньги на банковской карте. После чего этих денег амурчанин лишился.

Мужчина после разговора с якобы сотрудником банка отправился к ближайшему банкомату и, следуя инструкции звонившего, перевел на указанный злоумышленником счет 97 тысяч рублей, полагая что вся сумма вернется с вновь выпущенной картой. После этого мужчина обратился в банк и узнал, что программ по страхованию денежных средств на карте в данном кредитном учреждении нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), согласно которой подобное деяние наказывается вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает амурское управление МВД.

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