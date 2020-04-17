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17апреля
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сегодня, 09:43 2

На площади Победы приступили к реставрации надписей на Стене Памяти (видео)

На площади Победы приступили к реставрации надписей на Стене Памяти (видео)
Фото: Альфа ТВ

Рабочие уже провели подготовительную очистку мемориала от загрязнения. В настоящее время идет процесс покраски фамилий амурцев, ушедших на фронт. Высеченные на Стене Памяти фамилии постепенно заливаются специальной краской, которая должна заполнить все микротрещины.

После полного высыхания краски рабочие перейдут непосредственно к этапу реставрации, когда остатки и потеки краски будут удалены.

Поскольку список фамилий амурцев, ушедших на фронт, в разное время дополнялся и обновлялся, некоторые надписи отличались оттенками. После завершения работы все фамилии станут одного цвета.

«Мы используем стандартную технику покраски по камню», – объясняет руководитель подрядной организации ООО «ДВ Строй» Евгений Вешкин. – «Так как буква мелкая и углублена, проводится прокраска надписей кисточкой. Конечно, краска выходит за контур буквы. Но только после полного высыхания рабочие удалят излишки краски, и мы получим ровные, аккуратные буквы».

Кроме реставрации букв надписей будут также приведены в порядок ступени и подиум у Стены Памяти.

Завершить все ремонтные работы планируется до конца апреля 2020 года.

Напомним, текущие ежегодные ремонтные работы в этом году затронут также бронекатер на набережной реки Амур и памятник героям-танкистам, расположенный в поселке Моховая Падь.

Стена Памяти является частью мемориального ансамбля памяти войнов-амурцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Она была возведена в 2009 году той же подрядной организацией, которая сейчас занимается ее реставраций. Стена Памяти облицована красным гранитом, на ней помещены фамилии амурцев, ушедших на фронт, фамилии Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Стену венчает георгиевская лента.

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    А ошибки в именах Героев будут исправлены, а Герой, который был лишен звания будет удален из перечня Героев ( он даже дважды почему-то указан), а главное - новые имена Героев, а их выявлено 10-15 , как писали, будут добавлены? Областной музей их списки уже подготовил?. Обо всем об этом писали и задавались вопросами еще в прошлом и позапрошлом годах и даже раньше, что-то сдвинулось с места?

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Внимательно просмотрел имена героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы. Некоторые герои не какого отношения к Амурской области не имеют. Не родились, не проживали. Надо уточнить.

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