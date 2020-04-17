На площади Победы приступили к реставрации надписей на Стене Памяти (видео)

Рабочие уже провели подготовительную очистку мемориала от загрязнения. В настоящее время идет процесс покраски фамилий амурцев, ушедших на фронт. Высеченные на Стене Памяти фамилии постепенно заливаются специальной краской, которая должна заполнить все микротрещины.

После полного высыхания краски рабочие перейдут непосредственно к этапу реставрации, когда остатки и потеки краски будут удалены.

Поскольку список фамилий амурцев, ушедших на фронт, в разное время дополнялся и обновлялся, некоторые надписи отличались оттенками. После завершения работы все фамилии станут одного цвета.

«Мы используем стандартную технику покраски по камню», – объясняет руководитель подрядной организации ООО «ДВ Строй» Евгений Вешкин. – «Так как буква мелкая и углублена, проводится прокраска надписей кисточкой. Конечно, краска выходит за контур буквы. Но только после полного высыхания рабочие удалят излишки краски, и мы получим ровные, аккуратные буквы».

Кроме реставрации букв надписей будут также приведены в порядок ступени и подиум у Стены Памяти.

Завершить все ремонтные работы планируется до конца апреля 2020 года.

Напомним, текущие ежегодные ремонтные работы в этом году затронут также бронекатер на набережной реки Амур и памятник героям-танкистам, расположенный в поселке Моховая Падь.

Стена Памяти является частью мемориального ансамбля памяти войнов-амурцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Она была возведена в 2009 году той же подрядной организацией, которая сейчас занимается ее реставраций. Стена Памяти облицована красным гранитом, на ней помещены фамилии амурцев, ушедших на фронт, фамилии Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Стену венчает георгиевская лента.