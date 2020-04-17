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17апреля
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сегодня, 09:43 5

Коронавирус в последний незараженный регион России привезли родственники

Коронавирус в последний незараженный регион России привезли родственники
Фото: tass.ru

В пресс-службе региона уточнили, что коронавирус выявлен в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Первые проведенные анализы подтвердили коронавирус.

Ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование. Республика Алтай — горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек.

Как сообщил в своем обращении к жителям республики глава региона Олег Хорохордин, женщине, у которой тест на коронавирус дал положительные результаты, 67 лет — она в удовлетворительном состоянии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики, женщину сегодня ночью доставили в Горно-Алтайск. Сейчас устанавливается вся возможная информация о контактных лицах, ведется их обследование. Медучреждения региона находятся в готовности.

Случай коронавируса выявлен в Республике Алтай — до сегодняшнего дня регион оставался последним в России, где не было зафиксировано случаев заражения.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране, сообщает ТАСС.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    5 часов назад

    других новостей кроме вируса нет?

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Почему только у прилетающих находят и откуда все эти зараженные летят? Почему перед посадкой не проверяют, это же весь самолет легко заразить? Как итог: Россия всегда славилась своей красивой статистикой.

  • nogi8

    nogi8
    4 часа назад

    страна дураков

  • Касандра

    Касандра
    3 часа назад

    долго держались

  • Нур

    Нур
    3 часа назад

    nogi8

    страна дураков



    У кого-то,была отличная зарисовка на эту тему: как некая измученная домохозяйка в какой-то момент моет посуду в своей тесной хрущевке – денег нет, сын-оболтус, штукатурка отваливается – и вдруг с беспощадной ясностью осознает, что муж у нее – ДУРАК. То есть не то что «имеет некоторые недостатки» - носки разбрасывает, в постели не очень, мало зарабатывает, по дому не помогает – а просто дурак. Клинический. И сделать с этим ничего нельзя. Вот сейчас пошел он и на все деньги семьи купил билеты «Столото» - и его даже нет смысла ругать, потому что он ВСЕГДА будет так делать. Почему? Потому что дурак. Вот и всё. "Наш папа - дурак", говорит несчастная женщина своему сынишке, и глубину отчаяния в этой фразе невозможно измерить..."

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