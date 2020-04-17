Коронавирус в последний незараженный регион России привезли родственники

В пресс-службе региона уточнили, что коронавирус выявлен в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Первые проведенные анализы подтвердили коронавирус.

Ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование. Республика Алтай — горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек.

Как сообщил в своем обращении к жителям республики глава региона Олег Хорохордин, женщине, у которой тест на коронавирус дал положительные результаты, 67 лет — она в удовлетворительном состоянии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики, женщину сегодня ночью доставили в Горно-Алтайск. Сейчас устанавливается вся возможная информация о контактных лицах, ведется их обследование. Медучреждения региона находятся в готовности.

Случай коронавируса выявлен в Республике Алтай — до сегодняшнего дня регион оставался последним в России, где не было зафиксировано случаев заражения.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране, сообщает ТАСС.