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17апреля
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Путин перенес парад Победы

Путин перенес парад Победы

Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса, объявил Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

«Для подготовки парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», — отметил президент.

По словам главы государства, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие «Бессмертного полка», пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы.

По последним данным, в России выявили около 28 тысяч инфицированных коронавирусом, более 2300 пациентов вылечились, 232 человека умерли.

Власти призвали россиян соблюдать все меры предосторожности, не выходить из дома без серьезной необходимости, держать дистанцию в общественных местах и носить маски, сообщает РИА Новости.

«Обсуждаются две даты, но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки. Одна дата — это 24 июня, день, когда парад проводился в Берлине. Вторая — дата завершения Второй мировой войны. Теперь это уже 3 сентября, а не 2-е: вы знаете о том, что эту дату перенесли», — пояснил во время прямого эфира амурчанам губернатор Василий Орлов.

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#история

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    На фото Путин чуть ли не плачет!!!

    Перенес и правильно сделал, тем более что в столице еще долго будет самоизоляция.

    Да и кого бы на него пустили на этот парад без пропусков.

    Или хотел похвастаться перед зарубежными "партнерами" военной техникой.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Да, вчера в новостях по ТВ смотрела...

    Грустно, конечно, но деваться некуда.

    Может, совместят с датой окончания 2-й мировой войны.

  • alex 3

    alex 3
    50 минут назад

    Перенос Парада на 9 мая 2021года-поддерживаю. Экономию средств- на аппараты ИВЛ и врачам.

  • OT

    OT
    33 минуты назад

    Ну перенес дак перенес парад. А историю не перенсет. В этот день народ не спросит Путина и будет День Победы отмечать. Он и сам это понимает и скорее даже предложит в самизолированом состоянии отметить праздник. Хотя и выглядеть это будет как пир вовремя чумы. Дак вина на Путине. Зачем допустил развал медицины? Он подписи ставил разрешающие оптимизацию и прочую ахинею и он за все отвечает. Сейчас самоизоляция. Потом указ самоудавиться.

  • SVV28

    SVV28
    17 минут назад

    аlex: "Перенос Парада на 9 мая 2021года-поддерживаю." _______________________________________________________________________. Тоже Поддерживаю! Лучший вариант для ПАРАДА

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