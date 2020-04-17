Путин перенес парад Победы

Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса, объявил Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

«Для подготовки парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», — отметил президент.

По словам главы государства, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие «Бессмертного полка», пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы.

По последним данным, в России выявили около 28 тысяч инфицированных коронавирусом, более 2300 пациентов вылечились, 232 человека умерли.

Власти призвали россиян соблюдать все меры предосторожности, не выходить из дома без серьезной необходимости, держать дистанцию в общественных местах и носить маски, сообщает РИА Новости.

«Обсуждаются две даты, но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки. Одна дата — это 24 июня, день, когда парад проводился в Берлине. Вторая — дата завершения Второй мировой войны. Теперь это уже 3 сентября, а не 2-е: вы знаете о том, что эту дату перенесли», — пояснил во время прямого эфира амурчанам губернатор Василий Орлов.