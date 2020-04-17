Ученым удалось получить доказательства теории плоской Земли: обзор прессы

Путин объявил о переносе подготовки к параду Победы на Красной площади; станцию московского метро «Пражская» просят переименовать в станцию «Маршала Конева»; российские разработчики игр для мобильных телефонов вошли в рейтинг журнала Forbes. Газетные новости штудировал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Российская газета». И, конечно, я не могу не сказать о том, что коронавирус добрался до самого святого. Владимир Путин на Совете безопасности объявил о том, что чрезвычайно высокие риски заражения заставили изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Глава государства не стал говорить, когда пройдут празднования, но пообещал, что они непременно состоятся в этом году.

Полный абзац

На этом о всемирной заразе говорить прекращаю и переключаюсь на материал еженедельника «Собеседник», в котором говорится, что общественность обратилась к руководству Москвы и министру обороны Сергею Шойгу с предложением переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева». Это своеобразный ответ на демонтаж в Праге памятника ее освободителю Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Вряд ли это предложение возымеет действие, обострение отношений между Чехией и Россией явно будет кому-то на руку. Но и оставлять без внимания эту провокацию 100 % нельзя.

Кстати, в этой статье прочтете о том, что Чехия до самых последних дней войны, до 5 мая ковала оружие для фашистской Германии.

Вам статья

Что там у нас дальше… . Давайте раскроем «Убойную силу», публикующую рейтинг самых популярных преступлений в России (оказывается, составляются и такие). В первой тройке оказались кража, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

Замыкают рейтинг такие преступления как присвоение или растрата. Зато при этом россияне стали в 1,5 раза меньше разбойничать и хулиганить. Что, впрочем, объяснимо: глупо гопничать в наш просвещенный век.

Газета пишет, что на наших глазах складывается новый класс организованной преступности, который требует от государства реального повышения образовательного уровня сотрудников правоохранительных органов.

Очень интересно

Кстати, о рейтингах. «Комсомольская правда» рассказала, что журнал Forbes представил обновленную версию своего рейтинга 200 богатейших бизнесменов России. Первое место в нем занял Владимир Потанин, глава «Норильского никеля» и холдинга «Интеррос». Прошлогодний лидер Леонид Михельсон, опустился на третье место. По данным Forbes, его состояние в этом году сократилось почти на 7 миллиардов долларов из-за падения цен на нефть. Вечная притча во языцех Роман Абрамович входит в десятку богатеев.

В газете упоминаются дебютанты списка братья Бухманы, заработавшие свои миллиарды не на нефти-древесине-советских заводах, а на разработке игр для мобильных телефонов. Разбогатели, получается, играючи.

На посошок

И напоследок листаю журнал GEO в котором на голубом глазу рассказывается о том, что исследователям удалось получить доказательства теории плоской Земли. В древности, по их мнению, Земля могла иметь форму, напоминающую диск. Ну, как у дискобола на известной античной скульптуре Мирона.

Описывается, что эта необычная форма могла быть связана с быстрой скоростью вращения нашей планеты и близостью к ней молодой Луны. Не удивлюсь, если в скором времени прочту о том, что и покоилась-то эта плоская Земля на трех китах. Или слонах.

И напевая песенку, в которой есть слова «Как у нашего Мирона на носу сидит ворона», заканчиваю обзор.