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Выбор читателей за 16 апреля

Выбор читателей за 16 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 16 апреля.

Три новых случая COVID-19 подтверждены в Амурской области

В Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие – члены одной семьи, один из которых накануне заболевания посещал другой регион России. Все они из Благовещенска.

Губернатор Амурской области: если в регионе будет больше 30 больных, закроемся на полный карантин

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел первый прямой эфир со своей страницы в Инстаграме, в котором он пообщался с подписчиками. За час он ответил на несколько десятков вопросов, главной темой был коронавирус.

Главврач областной инфекционной больницы: Мы не достигли пика заболеваемости

Главврач областной инфекционной больницы Елена Саяпина в интервью на сайте областного правительства высказалась с сожалением о том, что население региона безответственно относится к своему здоровью. По словам врача, амурчане не думают о последствиях, которые могут быть крайне плачевными.

Записаться в МФЦ можно, только имея регистрацию на портале госуслуг

С 13 апреля предварительная запись в отделения многофункционального центра Амурской области осуществляется только в электронном виде — через сайт МФЦ mfc-amur.ru или мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн». На прошлой неделе талон можно было заказать еще и по телефону горячей линии.

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#Обзор #интернет #СМИ

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