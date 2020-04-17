Выбор читателей за 16 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 16 апреля.

В Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие – члены одной семьи, один из которых накануне заболевания посещал другой регион России. Все они из Благовещенска.

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел первый прямой эфир со своей страницы в Инстаграме, в котором он пообщался с подписчиками. За час он ответил на несколько десятков вопросов, главной темой был коронавирус.

Главврач областной инфекционной больницы Елена Саяпина в интервью на сайте областного правительства высказалась с сожалением о том, что население региона безответственно относится к своему здоровью. По словам врача, амурчане не думают о последствиях, которые могут быть крайне плачевными.

С 13 апреля предварительная запись в отделения многофункционального центра Амурской области осуществляется только в электронном виде — через сайт МФЦ mfc-amur.ru или мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн». На прошлой неделе талон можно было заказать еще и по телефону горячей линии.