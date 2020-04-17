Гороскоп 17 апреля: Рыбам не стоит ссориться, а Стрельцов ждет работа над ошибками

Восход Солнца: 05:31

Заход Солнца: 19:27

Солнце в Овне.

Овен. Близкие люди могут, сами того не желая, создать Вам неприятности, но добавлять к их перечню еще и скандал не советуем. На работе задачи будут необычными, сложными и очень любопытными, а во второй половине дня Овнам придется побыть немного публичной личностью, например, выступив на семинаре.

Телец. В этот день советы окружающих, даже полезные в теории Вам не помогут. Если чаще всего достигать успеха Вам мешала нерешительность, то в этот раз проблемой может стать нетерпеливость. Да, результат сразу Вы не получите, но кропотливая работа на протяжении нескольких месяцев обязательно принесет результаты.

Близнецы. Самым сложным заданием в этот день может стать разгадка нюансов эмоционального состояния партнера. Сегодня Вы будете заняты финансовыми вопросами, могут даже возникнуть небольшие разногласия с родными из-за того, что Вы хотите купить одно, а они планировали совсем другое.

Рак. Если решитесь кардинально изменить жизнь, нажмите на паузу и хорошенько подумайте о последствиях. Скорее всего, Вы будете заниматься малоприятной работой, не исключено, что проблемы появятся из-за каких-то событий прошлого.

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Лев. Продуктивность на низком уровне из-за того, что Вы думаете о многих вещах сразу, разберитесь с этим. Партнер сделает нечто такое, что заставит Вас пересмотреть свои убеждения касательно романтических отношений в лучшую сторону.

Дева. Не стоит заниматься в этот день профессиональной деятельностью, лучше не подписывать важные сделки и не попадаться на глаза начальству или высшему руководству. Наступает неблагоприятное для финансовой сферы время, желательно избегать всяческих трат, даже давно запланированных и очень желанных.

Весы. Излишняя болтливость сегодня может обернуться против Вас, следите за сказанными словами и за тем, кто их слышит. Не давайте обещаний, если не уверены в своих силах их выполнить, будьте осторожны с кардинальными решениями, меняющими уклад жизни.

Скорпион. На работе Вы будете заниматься рутиной, держитесь на расстоянии от людей с симптомами простуды, есть риск заболеть. В общении с друзьями могут возникать проблемы, зато в окружении представителей противоположного пола Вам будет очень комфортно.

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Стрелец. Вы можете оказаться в ситуации, которая копирует прошлый опыт, таким образом Вселенная дает Вам шанс провести работу над ошибками. Перед Вами откроются финансовые перспективы, однако решение придется принимать быстро.

Козерог. Если понравитесь руководству, сможете всего за один день сделать огромный шаг вверх по карьерной лестнице, так что сегодня будьте во всеоружии. Неожиданно для себя самого Вы можете стать виновником ссоры, поэтому думайте о последствиях своих слов.

Водолей. Вам советуют сегодня сегодня заняться чем-то таким, что приносит искреннее удовольствие, а работу можно и перенести на другой день. Дела начинают идти в гору, и можете не торопиться. Вы в любом случае успеете использовать благоприятную возможность.

Рыбы. Вас ожидает спокойный день и радость от стабильной и существенной прибыли, которая дает Вам возможность планировать жизнь и не переживать о завтрашнем дне. Астрологи рекомендуют не встревать в ссоры, не пытаться кого-то помирить, все это ударит по Вам самим.

Астролог: Вальдемар Небоходцев